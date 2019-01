Nyert a társházigazda

Fölényes német győzelemmel indult a kézilabda-vb

A hazaiak Uwe Gensheimer, Hendrik Pekeler és Steffen Fath góljaival már a meccs elején elhúztak a koreai csapattól (6-2), majd a szünet előtt Andreas Wolff védéseinek is köszönhetően tovább növelték a különbséget.



A második félidő egy ideig még az elsőnél is simábban alakult, ám a 45. percet követően az ázsiaiak sorozatban háromszor voltak eredményesek, kapusteljesítményük is jelentősen javult, így végül "csak" 11 góllal kaptak ki.



A mezőny legeredményesebb játékosa a balszélső Gensheimer volt, aki nyolc lövésből hét gólt szerzett.



A berlini A csoportban a németek és a koreaiak mellett a címvédő Franciaország, valamint Oroszország, Szerbia és Brazília szerepel. A középdöntőbe az első három helyezett jut.



Eredmény:

A csoport (Berlin):

Németország-Korea 30-19 (17-10)



később:

C csoport (Koppenhága):

Chile-Dánia 20.15