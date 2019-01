Menesztve

Sokszoros válogatott focista volt, most csomagfutár lehet belőle

A magyar válogatottban 19 alkalommal szerepelt, és az ETO-ban is hosszú éveken keresztül rúgta a labdát Stark Péter. 2019.01.09 18:39 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Először utánpótlásedzőnek nevezték ki, majd a vezetőedző segítője lett a jelenleg NB II-es csapatnál - írja a Kisalföld. Múlt hétvégén viszont anyagi okokra hivatkozva szerződést bontott vele a csapat. A lap hosszú interjút készített Starkkal, aki azt mondta, csomagfutárnak vagy fuvarosnak állhat.



"Nem számítottam rá, hogy elküldenek, de tudomásul vettem a döntést. Nem hisztiztem, aláírtam az elém rakott papírokat, és azonnal eljöttem a stadionból. Anyagi okokra hivatkoztak. Nem jöttek be a klub korábbi elképzelései, és meg kell húzni azt a bizonyos nadrágszíjat. Elhiszem, hogy így van, nem látok bele a klub gazdasági dolgaiba" – mondta Stark.



A korábbi labdarúgó arról is beszélt, hogy nem kap végkielégítést a csapattól, csak az utolsó havi fizetését várja már, ami még a klubnál van.



"Lehet, hogy Bécsben csomagfutár leszek, de egy ismerős ajánlott itthon fuvarozói munkát is. Mindenképp dolgoznom kell, nincsenek tartalékaim. Aki tudott, az átvert és kifosztott, amikor még volt pénzem”- mondta el a lapnak.