Brazil ketrecharcos nőt akart kirabolni a férfi, a végén ő könyörgött a rendőrökért

A 26 éves Polyana Viana Észak-Amerika legnépszerűbb és legbrutálisabb kevert harcművészeti ligájában, a UFC-ben szokott ketrecek közé lépni.



A lakása előtt ült, és várta a taxit Rio de Janeiróban, mikor odalépett hozzá egy férfi egy pisztolynak látszó tárggyal és a mobiltelefonját követelte. Viana nem ijedt meg, hamar elintézte a rablót.



"Feláltam, két ütés és egy rúgás után lefojtottam. Ezután visszaültem és hívtam a rendőrséget” - mesélte később.



A ketrecharcos még hozzátette, a férfi egyszer még mondta neki, hogy engedje el, hiszen ő csak az időt kérdezte meg tőle, Viana erre azonban olyan idegesen reagált, hogy támadója ezután csak annyit mondott: "Hívd inkább a rendőrséget, félek, hogy még jobban megversz.”

On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea pic.twitter.com/oHBVpS2TQt