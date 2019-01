Eredmény

Gyorskorcsolya sprint ob - Dieterle Fábián és Nagy Alexandra győzött

A férfiaknál Dieterle Fábián, míg a nőknél a címvédő Nagy Alexandra nyerte a gyorskorcsolyázók vasárnap befejeződött sprint országos bajnokságát. 2019.01.07 10:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A szombati havazás után vasárnap szikrázó napsütés fogadta a Városligeti Műjégpályán a versenyzőket, akik így sokkal jobb időeredményeket értek el, de ahogy egy nappal korábban, úgy ezúttal is Dieterle és Nagy volt a leggyorsabb 500 és 1000 méteren is, azaz sikerükhöz kétség sem férhetett.



Nagy Alexandra mind a négy futása alkalmával másodperceket vert riválisaira, mögötte két klubtársa csatázott az ezüstéremért, melyet végül Rigó Nikolett szerzett meg Malinovszky Lillát megelőzve.



Dieterlét ugyan ezúttal is megközelítette Bejczi Botond, de legyőznie egyszer sem sikerült. A harmadik helyen Gyurmánczi Dániel végzett.



Eredmények:



férfiak:

1. Dieterle Fábián (TTKE) 156,190 pont

2. Bejczi Botond (SST) 158,290

3. Gyurmánczi Dániel (TDKE) 163,165



nők:

1. Nagy Alexandra (TDKE) 179,725 pont

2. Rigó Nikolett (TDKE) 187,465

3. Malinovszky Lilla (TDKE) 187,840