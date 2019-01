Sérült, síró ellenfelét vígasztalta Sarapova

Sarapova Vang Hszin-jüvel játszott a sencseni tenisztorna nyolcaddöntőjében. A 17 éves kínai lány az első játszmát rövidítésben nyerte, majd a másodikban is jól kezdett. 2:0-ra vezetett, majd Sarapova visszaküzdötte magát és megszerezte a vezetést.



Hszin-jü ezután fáradni kezdett, lába begörcsölt, ápolásra szorult. Mikor visszament a székéhez, kétjátszmás büntetést kapott, orosz ellenfele így még nagyobb előnyre tett szert. A kínai lány ezután már nem tudta folytatni.



A sérült, síró fiatalt maga Sarapova vígasztalta, azt mondta neki, hihetetlenül játszott.



Az orosz később sajtótájékoztatón arról beszélt, nem örül annak, hogy így nyert. Elismerte, hogy a kínainak még akkor is volt esélye nyerni, mikor ő már magára talált.

"You played unbelievable"@MariaSharapova has a great moment with Wang Xinyu after the wildcard is forced to retire at 6-7(4), 5-2. #ShenzhenOpen pic.twitter.com/3RyfnG7TgK