Labdarúgás

Évi hatmillió euróval támogatja az FTC-t az MVM Csoport

Évi hatmillió eurónak megfelelő forinttal támogatja az MVM Csoport a Ferencvárosi Torna Clubot a következő négy évben, így új nevet kap a Népligeti Sportközpont és a Fradiváros is. 2018.12.21 15:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Origo pénteki híradása szerint az MVM és a klub stratégiai együttműködési megállapodása értelmében az energetikai vállalat logója több szakosztály mezére is felkerül.



Az együttműködés kapcsán Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, az FTC támogatása egyértelműen illeszkedik az MVM Csoport stratégiai céljai közé, mivel a vállalat egyik legfontosabb társadalmi célja a fiatal tehetségek, a jövő reménységeinek támogatása.



Az MVM-szponzoráció kiterjed az FTC kisebb és nagyobb szakosztályaira is,a vízilabdától a szinkronúszáson, ökölvíváson, kézilabdán, jégkorongon és atlétikán át a női akrobatikus tornáig. A megállapodás értelmében az együttműködés az érintett szakosztályok U14-U18-as utánpótlás, felnőtt, illetve férfi és női sportolóinak a támogatását is tartalmazza. Az Origo úgy tudja, az MVM Zrt. a támogatás fejében az FTC Népligeti Sportközpontjának névadója lesz (FTC-MVM Sportközpont), illetve a több ütemben, 2023-ig megvalósuló Fradiváros nevébe is bekerül az állami vállalat (FTC-MVM Fradiváros).



Az MVM további létesítmények névadási jogaival is élhet majd, és logója megjelenik többek közt a klub labdarúgó-, kézilabda- és jégkorongmezein, illetve a zöld-fehér férfi vízilabdacsapat úszósapkáján, fürdőnadrágján is, összesen pedig több mint 20 szakosztály versenyruházatán.