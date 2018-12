Tenisz

Stollár Fanny: jövőre a top 50 a cél

hirdetés

"Jelenleg Adelaide-ben készülök a következő szezonra, két hete tart már az alapozás, és december 26-án utazom tovább Brisbane-be" - mondta az MTI-nek a 20 éves játékos.



Hozzátette: a többi sportolóhoz hasonlóan neki sem ez a kedvenc időszaka, gyakorlatilag egész nap edzenek az ausztrál trénerével, "sokkal keményebb ez, mint a versenyzés".



A Fed Kupa-válogatott teniszező kifejtette, hogy a brisbane-i torna után az Australian Openen vesz részt, és ha megszilárdítja helyét a top 100-ban, akkor a második Grand Slam-versenyen, a májusi Roland Garroson már remélhetőleg alanyi jogon főtáblásként indulhat majd.



"Amikor tavaly még 250 körül volt a ranglistám, még csak a 200-ba kerülés volt a célom idénre, de most már stabil top 100-as szeretnék lenni, és 2019 végére már talán a top 50 is elérhető" - árulta el terveiről a 2015-ös wimbledoni bajnokság junior páros bajnoka.



Stollár Fanny szerint rendben halad az "átállása" a korosztályos szintről a felnőtt élteniszbe, és úgy érzi, fizikailag, illetve mentálisan is sokat képes még fejlődni.



"A jövő évből talán a márciusi amerikai tornákat várom a leginkább, kedvenc borításom pedig nincs, mindegyik felületen jól érzem magam" - tette hozzá.



A magyar játékos több éves egyesült államokbeli felkészülés után, idén már újra Magyarországon edzett, ami elsősorban Juhász Gábornak, a szövetség (MTSZ) sportigazgatójának, egyben Fed Kupa-kapitánynak köszönhető.



"Fanny a kiemelt A keret tagja, de eddig az MTSZ támogatását külföldön költötte el edzőkre. Idén a februári Fed Kupa-torna közben vetettem fel neki, hogy próbáljon meg itthon tréningezni, mivel rendelkezésünkre áll már Óbudán a Nemzeti Edzés Központ és a megfelelő infrastruktúra" - mesélte Juhász Gábor, akinek a szakmai vezetésével az MTSZ edzői vették át Stollár Fanny felkészítését. Mint elmondta, a tornák kétharmadára az MTSZ egy-egy edzője kísérte el a teniszezőt, de szeretnének mihamarabb egy állandó utazó edzőt találni a játékos mellé.



"Több külföldi szakembert is kipróbáltunk a posztra, most az Australian Open végéig biztosan marad a jelenlegi trénere, akivel utána egyeztetünk a folytatásról" - mondta, hozzátéve: mindenképpen a top 100-ba várja jövőre Stollár Fannyt, de a top 50 sem elérhetetlen a számára.