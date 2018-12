Sport

Megmentette a futballkapus életét a békéscsabai játékvezető

Bozó Norbert játékvezető határozottságának és némi egészségügyi jártasságának köszönheti az a fiatal gádorosi játékos az életét, aki a vasárnap lejátszott Gádoros-Okány U19-es mérkőzésen esett össze egy ütközést követően. 2018.12.13

Húsz perccel a mérkőzés vége előtt, 1-0-s okányi vezetésnél a gádorosiak kapusa az ellenfél csatárával ütközött, majd a földön maradt.

"Azt vettem észre, hogy rángatózik, rögtön láttam, hogy súlyos a helyzet. Nem vagyok szakértő, de epilepsziás rohamra emlékeztető tüneteket produkált, nehezen kapott levegőt és öklendezett is. Érkeztek a játékostársai is, és mindkét kispadról is beszaladtak a stábtagok. Oldalfekvésbe helyeztem, miközben beszéltem hozzá, hiszen az eszméletét nem veszítette el. Gondolkodás nélkül kinyitottam a száját és - biztos, hogy nem a legszakszerűbben - kihúztam a hátra csúszott nyelvét. Két-három perc is eltelt, mire újra rendesen vette a levegőt" - mondta a beol.hu portálnak a játékvezető.



Néhány percnyi ápolást követően a fiatal kapus hányingerre és kisebb szédülésre panaszkodott, de nem kellett mentőt hívni hozzá, sőt folytatni akarta a játékot, be is fejezte a mérkőzést a pályán.