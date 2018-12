Rövidpályás gyorskorcsolya vk

Jászapáti történelmi aranyérme 500 méteren

A 19 éves Jászapáti versenyző vasárnapi győzelmeazért történelmi, mert ez a sportág első magyar női vk-elsősége.



A szegedi korcsolyázó a negyeddöntőből másodikként, míg az elődöntőből futamgyőztesként jutott a döntőbe, ahol a legjobb, egyes pozícióból rajtolhatott. A startot követően meg is tudta védeni a helyét, azaz elsőként fordult az első kanyarba. Jászapáti nagyszerűen korcsolyázott, esélyt sem adott riválisainak az előzésre, aztán az utolsó körben a negyedik helyről előretörő orosz Szofija Proszvirnova manőverével felborította a holland Lara van Ruijvent és a vk-pontversenyben listavezető lengyel Natalia Maliszewskát, így utána már aggódni sem kellett az újabb magyar győzelemért.



A férfiak legrövidebb távján is könnyen születhetett volna magyar siker, ugyanis az elődöntőig hárman is eljutottak, onnan aztán a szombaton 1000 méteren aranyérmes Liu Shaoang mellett Burján Csaba jutott a fináléba, míg a váltóval hozzájuk hasonlóan olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor a kisdöntőbe került. A 19 éves fiatalabb Liu fivér aztán egy második hellyel bővítette éremgyűjteményét, míg Burján utolsó lett az ötfős futamban, az idősebbik Liu pedig megnyerte a kisdöntőt, azaz hatodikként zárt.



Az 1500 méteres versenyeken Bácskai Sára Luca küzdötte el magát a döntőig, ott azonban elesett, így hetedik lett.



Az ötkarikás aranyérmes és világcsúcstartó férfi váltó a kisdöntőben második helyen ért célba Japán négyese mögött, így hatodik lett azok után, hogy az első két vk-állomáson győzött, a pontversenyben pedig továbbra is élen áll.



A magyarok Almatiban két arany- és egy ezüstérmet nyertek. A vk-sorozat február elején Drezdában folytatódik, előtte még januárban a dordrechti Európa-bajnokságon versenyeznek a sportág képviselői.