Labdarúgás-UEFA

UEFA - Ronaldo, Modric vagy Szalah lesz az előző idény legjobbja

Cristiano Ronaldo, Luka Modric és Mohamed Szalah közül kerül majd ki az előző idény legjobb játékosa az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) szavazásán. 2018.08.20 17:24 ma.hu

Az UEFA honlapjának hétfői beszámolója szerint a tízfős jelöltlistából Antoine Griezmann (francia, Atlético Madrid), Lionel Messi (argentin, FC Barcelona), Kylian Mbappé (francia, Paris Saint-Germain), Kevin De Bruyne (belga, Manchester City), Raphaël Varane (francia, Real Madrid), Eden Hazard (belga, Chelsea) és Sergio Ramos (spanyol, Real Madrid) nem került a legjobb három közé. A zsűrit 80 edző és 55 újságíró alkotja.



A versenyben maradt három futballista közül Cristiano Ronaldo és Luka Modric ismét megnyerte a Bajnokok Ligáját a Real Madriddal, utóbbi pedig világbajnoki ezüstérmes lett a horvát válogatottal, sőt az oroszországi torna legjobb játékosának is megválasztották. Az egyiptomi Mohamed Szalah BL-döntős volt a Liverpool FC-vel.



A díj 2011-es létrehozása óta a portugál csatár - aki immár a Juventust erősíti - minden alkalommal szerepelt a végső jelöltlistán, és háromszor meg is kapta az elismerést.



A végeredményt augusztus 30-án Monte-Carlóban, a BL-csoportkör sorsolásán hirdetik ki.



Az UEFA idény legjobbja díj jelöltjei:

a legjobb játékos: Cristiano Ronaldo (portugál, Real Madrid), Luka Modric (horvát, Real Madrid), Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool FC)

a legjobb kapus: Alisson Becker (brazil, AS Roma), Gianluigi Buffon (olasz, Juventus), Keylor Navas (Costa Rica-i, Real Madrid)

a legjobb hátvéd: Marcelo (brazil, Real Madrid), Sergio Ramos (spanyol, Real Madrid), Raphaël Varane (francia, Real Madrid)

a legjobb középpályás: Kevin De Bruyne (belga, Manchester City), Toni Kroos (német, Real Madrid), Luka Modric

a legjobb támadó: Lionel Messi (argentin, FC Barcelona), Cristiano Ronaldo, Mohamed Szalah

az Európa-liga legjobbja: Diego Godín (uruguayi, Atlético Madrid), Antoine Griezmann (francia, Atlético Madrid), Dimitri Payet (francia, Olympique Marseille)

a legjobb női játékos: Pernille Harder (dán, VfL Wolfsburg), Ada Hegerberg (norvég, Olympique Lyon), Amandine Henry (francia, Paris Saint-Germain)