A Vidi nem vidám

Panaszt tettek az UEFA-nál a felcsúti stadion füve miatt

Panaszt tett az UEFA-nál a felcsúti stadion gyepje miatt a Vidivel játszott, elvesztett BL-selejtező után a Malmö FF vezetője - írta a hvg.hu. Niclas Carlnén erről a Sport Bladet című lapnak nyilatkozott, az interjút a Rangadó szúrta ki. Carlnén kiemelte: természetesen nem emiatt veszítették el a meccset, de az megengedhetetlen, hogy a Bajnokok Ligája selejtezőkörét egy ilyen stadionban kelljen játszani.



A fű nem csak az ellenfél rosszallását váltotta ki, de még a Mol Vidi FC vezetőedzője, Marko Nikolic is panaszkodott miatta a múlt héten – jegyezte meg a szakportál.



A Pancho Aréna gyepét a Pharos ’95 Kft. alakította ki, a cég – és a ZTE – tulajdonosa, Végh Gábor adományozta a stadion előtt látható Puskás-szobrot is. Bár a fűvel már korábban is voltak gondok, nem sokkal a 2014-es után felázott, sőt, mindössze egy évvel később az alatta levő csőrendszert is ki kellett cserélni, a Pharos szárnyalását ez nem akadályozta meg. A társaság azóta megbízást kapott a paksi aréna felújítására, Dunavarsányban sportcsarnokot építhet, és abból is jól jöhet ki, hogy az MLSZ az NB II-es kluboktól is elvárja már, hogy tegyék fűthetővé a pályák füvét.