Azt hitte, ezüstérmet nyert, majd rájött, hogy még vége sincs a versenynek

Lonah Chemtai Salpeter a második helyen futott a női 5000 méteres síkfutás döntőjében, komoly hajrát is indított, majd a kör végén kezébe temette az arcát. Csakhogy az izraeli versenyző túl korán örült, egy kör ugyanis még hátra volt a versenyből. Mire észbekapott, jócskán lemaradt, a végén még csak dobogóra sem jutott - írja a 24.hu. Később ráadásul ki is zárták, mivel a rajtnál a megengedettnél előbb váltott a belső körre.



A kínos eset után az vígasztalhatja Salpetert, hogy a 10 ezer méteres távot korábban megnyerte.

'Oh my word!' Salpeter pulls up thinking the race is over as the bell goes... unbelievable! pic.twitter.com/hJUmMDlWqJ