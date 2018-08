Eredmény

Cselgáncs GP - Tóth Krisztián aranyérmes

hirdetés

A Pénzügyőr SE világbajnoki ezüstérmese a szlovák Peter Zilka, az egyiptomi Hazem Ali, a cseh David Klammert és a spanyol Nikoloz Sherazadishvili után, a fináléban Usangi Margianival csapott össze. A georgiai dzsúdós harmadik lett tavaly a budapesti világbajnokságon, eddigi egyetlen meccsüket viszont a magyar versenyző nyerte a 2017-es jekatyerinburgi Grand Slam-viadalon.



A második csata egy-egy intéssel kezdődött, Tóth kiemeléssel és támasztott válldobással is próbálkozott, ami három perc elteltével vezetett sikerre: akkor egy válldobására vazaarit kapott. A hátralévő időben rutinosan őrizte előnyét, és nem sokkal később már ő ünnepelhetett.



A diadal miután kitért a héten elkezdett diétájára is.



"Hétfőn kezdtem el egy új étrendet, melynek köszönhetően frissebbnek éreztem magam, igaz, a visszatöltést a szénhidrátokkal még meg kell oldanunk" - mondta az MTI-nek.



"Az elődöntőbe jutásért rendezett meccsen szenvedtem meg a legjobban, aztán a döntőben ellenfelem hibázott, és szerencsére meg tudtam kontrázni. Nagyon örülök ennek a sikernek" - tette hozzá.



Edzője, Pánczél Gábor kifejtette: a szeptemberi, bakui vb után még Taskent vagy Mexikó következhet, majd egy hosszabb ázsiai túra szerepel a programban.



A magyarok négy éremmel zárták a Papp László Budapest Sportarénában rendezett GP-t: a pénteki, első versenynapon Karakas Hedvig harmadik lett 57 kilogrammban, majd szombaton a 73 kilósoknál Ungvári Miklós arannyal, Szabó Frigyes pedig bronzzal zárt. Az arany 3000, az ezüst 2000 a bronz 1000 dollárt ért.



A kétéves olimpiai kvalifikáció májusban a kínai Grand Prix-val kezdődött, és 2020 májusában fejeződik be. A cselgáncsozók következő nagy megméretése a bakui világbajnokság lesz szeptember 20. és 27. között.