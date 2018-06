Vb-2018

Vb-2018 - Courtois szerint a tunéziaiak nyílt játéka is kellett a sok gólhoz

A fiatal, 21 éves Youri Tielemans örült, hogy pályára léphetett és bő öt perc alatt is tudott segíteni egy gól előkészítésében. 2018.06.23 22:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Thibaut Courtois, a belga labdarúgó-válogatott kapusa szerint azért játszottak gólokban gazdag mérkőzést a tunéziaiakkal az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon, mert az ellenfél is futballozni akart, nem elégedett meg azzal, hogy betömörül a kapuja elé.



"Ha olyan csapattal játszunk, amelyik futballozni akar, akkor mi nagyon erősek vagyunk, nagyon jó támadóink vannak. Ezért volt jó ez a meccs" - mondta az 5-2-es belga sikerrel zárult szombati találkozó után a moszkvai Szpartak Stadion vegyes zónájában, hozzátéve, hogy defenzív csapatok ellen, mint amilyen a panamai - melyet 3-0-ra vertek -, "kicsit nehezebb".



A bekapott gólokról azt mondta, hogy az elsőnél nem figyeltek eléggé, de amúgy jó beadás volt, pontos befejezéssel, a hajrában esett másodikat pedig annak a számlájára írta, hogy már kicsit mindenki kiengedett.



"Ettől függetlenül kár ezekért, de ez egyben figyelmeztetés is, hogy egy világbajnokságon az utolsó pillanatig oda kell figyelni" - folytatta.



A tunéziait jó csapatnak nevezte, és elismerően nyilatkozott arról, hogy nyíltan játszott.



"Azt hiszem, nem sok csapat fog ilyen taktikát választani a belga válogatott ellen. Ma mi jobbak voltunk, kicsit gyorsabban és pontosabban játszottunk, de ez a csapat is meg akarta mutatni, hogy tud futballozni" - vélekedett.



A fiatal, 21 éves Youri Tielemans örült, hogy pályára léphetett és bő öt perc alatt is tudott segíteni egy gól előkészítésében.



Ő is elkerülhetőnek nevezte a két tunéziai gólt, és megjegyezte, hogy a következő mérkőzéseken ilyen hibáknak nem szabad előfordulniuk, és - mint azt leszögezte - nem is fognak.



A jó vb-kezdetet követően nagy az elvárás a belga csapattal szemben, amire Tielemans úgy reagált, hogy ez természetes, nekik is van elvárásuk magukkal szemben, ez pedig az, hogy minél messzebbre jussanak, de hangsúlyozta, hogy a mainál nehezebb pillanatok is várnak még rájuk.



"Ma jól álltunk a lábunkon, erre van szükség a későbbiekben is, és arra, hogy fokozatosan fejlődjünk, javuljunk" - tette hozzá.



Jan Vertonghen már az angolok elleni mérkőzésről is beszélt, szerinte szórakoztató lesz, hogy a világbajnokságnak ebben a szakaszában játszhatnak a szigetországiakkal, mert többen ott futballoznak, az ellenfélből sok játékost nagyon jól ismernek.



Arra a felvetésre, hogy régóta nagyon eredményes a belga csapat, úgy reagált: "hiába rendelkezünk jó sorozattal, a világbajnokság az más, vannak erről tapasztalataim korábbi nagy tornákról".