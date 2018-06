Eredmény

Legyőzték a világbajnokot a magyar pólósok

A legjobb négy közé jutott a magyar férfi válogatott a Duna Arénában zajló férfi vízilabda világliga nyolccsapatos szuperdöntőjében. 2018.06.21 22:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A két csapat tavaly a világbajnokság döntőjében találkozott egymással, akkor a csordultig telt margitszigeti uszodában 8-6-ra nyertek a horvátok. Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese a csütörtöki negyeddöntőben ötméteresekkel győzte le a világbajnok horvát csapatot.



A nyitónegyedben az utolsó percig kellett várni az első gólra, amelyet a horvátok szereztek, igaz Nagy Viktor talán háríthatta volna a rövid sarokra tartó próbálkozást. Ugyanakkor a túloldalon a szintén klasszis Marco Bijac is mellényúlt Zalánki Gergő lövésénél.



A második felvonás elején látványos centergóllal kerültek előnybe a horvátok, akik egy kettős emberhátrány is kivédekeztek ezután. A nagyszünet előtt Vámos Márton találta meg az utat a hálóba, Bijac hóna alatt csúszott be újra a labda (2-2).



A fordulás után először szerezte meg a vezetést a magyar csapat: egy gyors kontrát Bedő Krisztián fejezett be sikerrel, azonban a horvátoknak is hamar sikerült egyenlíteniük.



A következő magyar támadásból megszületett a találkozó addigi legszebb gólja: Angyal Dániel húzott a kapuba emberelőnyből.



Kovács Gergő labdaszerzése után fórt harcolt ki, Märcz Tamás időt kért, a figurát pedig Vámos jó passza után Zalánki váltotta gólra (5-3). A horvátok tíz másodperccel a dudaszó előtt szépítettek.



A zárófelvonás elején újra két góllal lépett el a hazai csapat, de a horvátok gyorsan visszajöttek, másfél perccel a vége előtt pedig Vukicevic bombájával egyenlítettek. A horvátok nem engedték lövő távolba a magyarokat, de a másik oldalon is forrott a víz. Az utolsó harminc másodpercre egy rossz bírói döntés miatt - a blokkoló kezet Nagy Viktorénak nézték - a horvátok támadhatták végig, de maradt a döntetlen, következtek az ötméteresek.



A magyar lövök - sorrendben, Vámos, Zalánki, Bátori Bence és Erdélyi - nem hibáztak, míg a horvátoknál Javier Garcia Gadea a felső lécre lőtt, Loren Fatovic próbálkozását pedig Nagy hárította.



Japán következik



A japán válogatott lesz a magyarok ellenfele a négy között a Duna Arénában zajló férfi vízilabda világliga nyolccsapatos szuperdöntőjében, miután a csütörtöki negyeddöntőben meglepetésre 11-10-re legyőzte az amerikai együttest. Az Egyesült Államok százszázalékos eredménnyel zárta a csoportkört, míg a japánok pont nélkül végeztek a magyarok csoportjában, a házigazdától - amellyel pénteken 18.15-kor találkoznak újra - szerdán 14-7-re kaptak ki.