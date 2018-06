Labdarúgó NB I

Schobert Norbert cége az Újpest FC stratégiai főtámogatója lett

A klub csütörtöki sajtótájékoztatóján Dzodzoglu Sziderisz, az Újpest FC operatív igazgatója elmondta, a tárgyalások néhány hónappal ezelőtt kezdődtek, a partnerség alapjait egy-két találkozás után letették, utána már folyamatos szakmai egyeztetés zajlott a felek között.



Hozzátette, a cég a klub élelmiszer-beszállítója, mezszponzora és stratégiai főtámogatója lett egyben, de együttműködésük egyben sportszakmai jellegű is. Reményét fejezte ki, hogy a szerdán hivatalossá vált kapcsolatuk hosszú távú lesz.



"Az egészséges táplálkozás és az egészséges életmód rendkívül fontos a klubnál, ez a terület százszázalékig lefedett lesz az Update jóvoltából. Az együttműködés eljuthat egészen az utánpótlásunkig is, így a legkisebbek táplálkozási szokásait is pozitív irányba mozdíthatja" - fogalmazott Dzodzoglu Sziderisz.



"Engem igazából sohasem érdekelt a foci, marketing és szakmai szempontból sem, még a tévében sem néztem, pedig a miskolci nagybátyám futballbíró volt" - nyilatkozott Schobert Norbert, az Update Low Carb Zrt. tulajdonosa, vezérigazgatója.



Hozzátette, cége és a sportklub kapcsolata azóta tart, amióta feleségének unokahúga, Rubint Rella, valamint az Újpest FC csatára, Novothny Soma egy párt alkot, a megbeszélések pedig a tavaszi Magyar Kupa-győzelem után fordultak célegyenesbe.



Hangsúlyozta, a szakmai jellegű együttműködés keretein belül pénzzel nem támogatják a csapatot.



"A foci, az utánpótlás, a tömegsport mindenki számára nagyon fontos, ahogyan számunkra az egészség, a minőség és a megbízhatóság is" - vélekedett Schobert Norbert.