Nyolc évet is kaphat Ronaldo

A vád szerint közel 15 millió euróval rövidítette meg a spanyol államot.

A Real Madriddal negyedik, összességében ötödik Bajnokok Ligája-címét nyerő portugál sztár ellen 2017 nyarán indult vizsgálat, a vád szerint közel 15 millió euróval rövidítette meg a spanyol államot. Az adóelkerülés miatti bajból azóta sem tudott kimászni - írja a 24.hu.



Legújabb, 14 milliós ajánlatát nem fogadták el a spanyol adóellenőrök, ugyanis minimum az összeg duplájára tartanak igényt annak érdekében, hogy a 33 éves játékos elkerülje a börtönt.



Christiano Ronaldo a pénz mellett azt is felajánlotta, hogy bűnösnek vallja magát.



Most az a helyzet, hogy a futballistának június 15-ig ki kell fizetnie a 28 millió eurós követelést, ha nem teszi meg, a világbajnokság után bíróság elé kell álnia. Akár 8 évet is kaphat.