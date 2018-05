Siker!!!

Fucsovics megnyerte a genfi tornát

Fucsovics Márton megszerezte pályafutása első ATP-trófeáját, mivel az 501 ezer euró (159 millió forint) összdíjazású genfi férfi salakpályás tenisztorna döntőjében 6:2, 6:2-re legyőzte a német Peter Gojowczykot.



A világranglistán 60. magyar játékos élete első ATP-fináléjában a német Peter Gojowczykkal csapott össze, akitől korábbi egyetlen találkozójukon kikapott a 2015-ös US Open selejtezőjében. A 49. helyen álló ellenfél már harmadik ATP-döntőjére és második tornagyőzelmére készült.



A 26 éves Fucsovics korábban legyőzte az ötödik helyen kiemelt spanyol Albert Ramost és a kétszeres címvédő, háromszoros Grand Slam-győztes svájci Stan Wawrinkát is.

Egy órás küzdelem

MTI/EPA/Salvatore Di Nolfi

A döntőt is remekül kezdte, kétszer is 15-re elvette a német adogatását, és 4:0-ra elhúzott. Gojowczyk 5:1-nél szettlabdát hárított, ám a nyíregyházi teniszező ezután kiszerválta a játszmát, amely 33 percig tartott.



A folytatásban a 28 éves ellenfél 2:2-ig tartotta a lépést, amikor több könnyű ütést is elrontott, Sávolt Attila tanítványa pedig élt a lehetőséggel, brékelőnybe került. Ezt követően higgadtan hozta a szerváját (4:2), majd újra elvette az egyre bizonytalanabb Gojowczykét. Innentől már csak a saját adogatására kellett figyelnie, s a meccset végül egy ásszal zárta le.

A díjátadó ünnepségen mondott beszédében a magyar teniszező kiemelte, hogy Svájc immáron különleges helyet foglal el az életében.



"Gratulálok Peternek, akinek remek idénye van, és köszönet illeti az edzőmet, édesapámat és a menedzseremet is. Tavaly Bázelben vívtam életem első ATP-negyeddöntőjét, úgyhogy Svájc igazán különleges hely nekem. Az elmúlt két év nagyon nehéz volt, de remélem, sok sikeres szezon áll még előttem" - tette hozzá.



Fucsovics 36 év óta az első magyarként vívhatott döntőt ATP-versenyen: 1984-ben Taróczy Balázs elvesztette az indianapolisi finálét. Az előző magyar ATP-tornagyőzelem is Taróczy nevéhez fűződik, ehhez 1982-ig, a hollandiai Hilversumban rendezett versenyig kell visszamenni az időben.



A genfi finálé győztese 250, vesztese 150 világranglista-pontot gyűjtött, továbbá 89 ezer (27,9 millió forint), illetve 47 ezer eurót nyert.



A 2010-ben junior wimbledoni bajnok Fucsovics - Facebook-oldala szerint - szombati diadalával a világranglista 45-ödikjeként utazhat a vasárnap kezdődő Roland Garrosra. A párizsi Grand Slam-versenyen első ellenfele a kanadai Vasek Pospisil lesz, aki februárban megnyerte a budapesti challenger-tornát.