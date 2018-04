Siker

Cselgáncs Eb - Csernoviczki Éva elődöntős

Csernoviczki Éva elődöntőbe jutott, míg Karakas Hedvig, Szabó Csaba és Pupp Réka a vigaszágra került a tel-avivi cselgáncs Európa-bajnokság csütörtöki nyitónapján. 2018.04.26 14:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A 48 kilogrammban olimpiai bronzérmes Csernoviczki második mérkőzésén a török Dilara Lokmanhekimmel találkozott, aki nem bizonyult egyenrangú ellenfélnek. Kétszer is intette a bíró, majd másfél perc elteltével a tatabányaiak kétszeres Európa-bajnoka ippongyőzelemmel jutott a négy közé. Ott a 11 Grand Slam/Grand Prix-éremnél tartó szerb Milica Nikolic vár rá, akivel 1-1-re áll a mérlegük.



A világbajnoki harmadik Karakas 57 kilóban a harmadik összecsapásán Anasztaszija Konykinával akaszkodott össze. A negyeddöntő alig másfél percig tartott, amikor az eddig jobbára Grand Prix-ken vitézkedő orosz egy belső combdobásra ippont kapott, és nyert. A Honvéd dzsúdósa ezzel a bronzéremig tartó vigaszágra került.



A kecskeméti Szabó Csaba a 60 kiló egyik sztárjával, a világbajnoki harmadik, Európa-bajnok Amiran Papanasvilivel találkozott. A georgiai dzsúdós egy dobásra vazaarit kapott, majd előnyét rutinosan végigvitte, ezzel elődöntőbe jutott. A magyar versenyző a vigaszágon folytatja szereplését.



A paksi Pupp Réka az 52 kilósoknál második meccsén a koszovói Distria Krasniqivel mérkőzött, akitől kikapott korábbi egy meccsükön. Az idén három Grand Prix-n is érmes ellenfél egy csípődobásra kapott vazaarival került előnybe, aztán a világ- és Európa-bajnok Braun Ákos tanítványa megkapta harmadik intését is, így leléptették. Pupp ugyancsak a vigaszágra került.