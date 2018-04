Vitorlázás

Soling Eb - Nyolc ország 22 csapata Alsóörsön

"A magyarországi vitorlázás és versenysport nemzetközi elismertségét jelzi, hogy a Soling Európa-bajnokságot a Balatonon, azon belül is az Alsóörs Marina kikötőben rendezik. A Magyar Vitorlás Szövetség fontos célja, hogy a jövőben is minél több nemzetközi és hazai versenyre kerüljön sor Magyarországon" - mondta Kollár Lajos, az MVSZ elnöke a keddi sajtótájékoztatón.



A Soling nem olimpiai hajóosztály, az Eb pedig nyílt verseny lesz, ezért az indulók között található egy kanadai és egy amerikai egység is. Magyarországot három csapat, a Varjas Sándor, Kovácsi László, Meretei Gábor, a Szűcs István, Gyulai Gábor, Szűcs Péter, valamint a Wossala György, Németh Pepe, Wossala Kristóf trió képviseli. A címvédő Litkey Farkas vezette együttes nem indul, de távollétében is születhet magyar győzelem, valamint a német és ukrán csapatok számítanak favoritnak.



Az Eb szervezői összesen kilenc futamot terveznek, de négy futam is elég ahhoz, hogy a bajnokság érvényes legyen. A keddi ünnepélyes megnyitó után az első versenyre szerdán kerül sor.