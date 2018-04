Eredmény

A súlyemelő Christine Girard hivatalosan is olimpiai bajnok

2018.04.23 03:03 MTI

A kanadai súlyemelő a 2012-es játékokon harmadikként végzett a női 63 kilogrammban, ám mivel utóbb - a pekingi és londoni minták újratesztelése nyomán - doppingolásért eltiltották előbb az orosz Szvetlana Carukajevát, majd az angol fővárosban első kazah Maiya Manezát is, Girard előrelépett, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság bejelentése szerint ő tekintendő a kategória londoni olimpiai bajnokának.



"Sosem volt kétséges számomra, hogy egyszer majd eljön az idő, amikor én kapom meg az aranyérmet. Még ha hat évvel később is, de ez a pillanat most elérkezett" - nyilatkozta a 33 éves, háromgyerekes Girard, aki az aranyat - a kanadai olimpiai bizottság közlése szerint - egy későbbi időpontban veheti át.



Maneza amúgy "szerzett" neki egy olimpiai bronzot is: mivel a kazah versenyző az utólagos analízis szerint a 2008-as nyári játékokon is doppingolt, kizárása nyomán Girard a negyedikről a harmadik helyre lépett előre a 63 kilósok pekingi sorrendjében.