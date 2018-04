Percekig nézegették és fotózgatták az ájult futót, mielőtt segítettek volna

Zavarba ejtő, drámai perceket okozott a Nemzetközösségi Játékok férfi maratonfutása. Callum Hawkins, aki óriási előnnyel vezetett, mindössze két kilométerrel a cél előtt elájult a hőségtől. A férfi percekig nem kapott segítséget. Az olimpiai kilencedik, világbajnoki negyedik skót versenyző mozgása egyre bizonytalanabbá vált, nem tudott egyenesen futni, újra és újra nekiverte magát az utat szegélyező korlátnak. A hőstressztől és kimerültségtől végül összeesett. Megpróbált feltápászkodni, de már nem volt ura testének.



A futó reménytelen küzdelmét többen centiméterekről figyelték, de percekig nem segített senki. Versenytársa úgy szaladt el mellette, hogy rá sem nézett.



A nézők felháborodottan kommentálták a megrázó közvetítést, többen tudni akarták, miért késett ennyit a segítség. A késedelem oka a szabálykönyvben keresendő. A szabályzat szerint ugyanis tilos külső segítséget elfogadni verseny közeben. Tehát ha ápolni kezdik, azzal ki is zárják a versenyből. Más kérdés, hogy ha valaki ilyen rossz állapotban van, kell-e egyáltalán foglalkozni a szabályokkal.



Hawkinst végül kórházba szállították, nem került súlyos állapotba.



Hogy a segítségnyújtás késedelmes volt-e, azt vizsgálat fogja eldönteni.

Distressing & upsetting moment Callum Hawkins collapses in the #CommonwealthGames2018 men's #marathon & the shocking 15min delay before he is taken away by medics. Disgraceful! See the full video here: https://t.co/QO6a1q9fJP #CallumHawkins #MensMarathon #CommonwealthGames pic.twitter.com/2ws7zqePh0