Labdarúgás

Friss hírek Mészöly Kálmán állapotáról

hirdetés

A napokban legyengült az immunrendszere és gyomorproblémákkal is küszködött a Vasas és a válogatott korábbi kiváló labdarúgúja és edzője. Sajnos így ismét ágynak dőlt, félbeszakadt a rehabilitációs program - írja a Blikk.



Mészöly Kálmán otthonában lett rosszul még januárban. A kórházban kiderült, hogy kétoldali bakteriális tüdőgyulladása van majd a Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinikán megállapították, koszorúér-szűkülete van, amelyet idővel műteni kell. Majd a térdízületében alakult ki a gyulladás, ez után átkerült egy rehabilitációs intézetbe, ahol húgyúti fertőzéssel kellett megküzdenie, pár nap alatt ez el is múlt és folytathatta a gyógytornát. Jó erőben volt, már sétálgatott is. A napokban azonban megint legyengült, és ágynyugalomra kényszerült.



"Az orvosok kitenyésztették a baktériumot, és megállapították, sajnos, a gyulladás ott van apu szervezetében. Ezt le kell küzdenie, ám most nagyon legyengült az immunrendszere” - mesélte a lapnak a focista kisebbik fia, Mészöly Géza. A focistának gyomorproblémái voltak az antibiotikum-kúrától, így az evés is nehézkesnek bizonyult számára. Ez persze a fizikumának sem tett jót. Az étvágya már szerencsére kezd visszatérni, ám továbbra is ágynyugalomra szorul.



Még nem tudni, mikor hagyhatja el a kórházat.