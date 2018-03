Úszás

Hargitay András könyvet írt viharos szövetségi kapitányi időszakáról

Feszített - Víz - Tükör címmel könyvet írt a magyar úszósport viharos elmúlt néhány évéről Hargitay András korábbi szövetségi kapitány. 2018.03.23 20:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A szerző a kötet pénteki sajtóbemutatóján azt mondta, belső késztetést érzett arra, hogy papírra vesse saját történetét az úszószövetségben meghúzódott feszültségekről, mert mint megjegyezte: "sok mindenről nem, vagy másképpen tudunk".



"Mindent úgy írtam le, ahogy megtörtént, még a párbeszédek is pontosan úgy zajlottak le, ahogyan a könyvben olvashatók" - fogalmazott Hargitay, aki bizonyos helyzetekben tehetetlennek érezte magát, "mert a sajtó sokszor kénye-kedve szerint tudósított a történtekről".



"Nemegyszer torzítottak vagy valótlanságot írtak. A közvélemény - objektív tájékoztatás híján - többnyire csak érzelmi alapon ítélkezhetett" - írja könyve hátlapján a szerző, aki úgy érezte, tartozik azzal, hogy leírja, valójában mi állt, mi állhatott az események hátterében.



Az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok sportember elmondta, a kötet "családi vállalkozásban készült", megírásához nem kért újságírói segítséget. Cenzora és legfőbb kritikusa a felesége volt, s azért esett a választásuk a Feszített - Víz - Tükör címre, mert, ahogy fogalmazott: "a könyv tükröt mutat mindannyiunknak, nekem, s az egész magyar társadalomnak és az úszósportnak is".



Hargitay természetesen ír Hosszú Katinkáról és edző-férjéhez, Shane Tusuphoz fűződő, feszültségekkel teli viszonyáról is. A könyvbemutatón kifejtette: sajnálja, hogy kérése ellenére a riói versenyek befejezése után nem tudtak leülni egymással egy tisztázó beszélgetésre, de hangsúlyozta, sportvezetőként sosem egyéni sérelmeit, hanem azt tartotta az elsődlegesnek, hogy Magyarországnak minél több Európa- és olimpiai bajnoki címe legyen.



A volt úszókapitány örül annak, ha a versenyző és edző-férje közti kapcsolat rendeződni fog, mert véleménye szerint "Katinkát más nem fogja tudni olyan eredményesen edzeni, mint Shane".



"Két rendkívüli emberről van szó, akiknek más a világnézetük, mint a mienk, de csak szeretettel lehet őket megváltoztatni" - jelentette ki a szerző.



Hargitay párhuzamot vont egykori edzője, Széchy Tamás és Shane Tusup között, akik szerinte annyiban hasonlítanak egymásra, hogy mindkettőt szadistának, kegyetlennek nevezték, olyan edzőnek, aki agyonhajtja, agyonhajtotta versenyzőit.



"Széchy sem volt könnyű ember, sokat konfrontálódtam vele, s 1988-ban ezért is hagytam fel a kapitánykodással, de ő beszélt az emberekkel" - magyarázta a szerző, aki azt is elárulta, hogy Gyurta Dániellel is sűrűn voltak vitái. Elmondása szerint a mellúszó olimpiai bajnok már londoni győzelme idején sem volt ideális viszonyban azóta elhunyt edzőjével, Széles Sándorral.



Hargitay Andrást 2016. április 11-én nevezték ki másodszor szövetségi kapitánynak, megbízatása 2017 januárjában szűnt meg.