Tragédia

Drámai részletek a győri focista horrorsérüléséről

Nagyon súlyos koponyasérülést szenvedett a Győr belső védője, Koszó Balázs a Cegléd elleni vasárnapi NB II-es bajnoki mérkőzésen. A 29 éves focista az 59. percben egy szabadrúgást követően került helyzetbe, a labdát el is tudta fejelni Mursits Roland kapus mellett, aki bár nem szándékosan, de ököllel kiütötte Koszót, ő pedig eszméletlenül, magatehetetlenül zuhant a földre.



Az orvosi stáb gyorsan berohant a pályára, ahol megkezdték a belső védő ellátását. Koszó részben visszanyerte az eszméletét, majd kórházba szállították alapos kivizsgálásra.



A kórházban a vizsgálatok után kiderült, hogy Koszó a halántékcsont beroppanásával és vérzéssel járó koponyasérülést szenvedett, és az éjszaka folyamán életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani, amely jól sikerült. Koszó Balázst jelenleg az idegsebészet subintenziv részlegén kezelik.



A Blikknek megszólalt Mursits, aki véletlenül okozta a sérülést barátjának. "A csapattársaim azzal nyugtattak, hogy ez benne van a futballban. Ettől függetlenül nagyon nehéz volt végigjátszani a maradék harminc percet, csak arra tudtam gondolni, mi lehet vele. Az eset után odajött a bíró, hogy ezért büntetőt kell ítélnie, és sárga lapot adnia nekem, de mondtam neki, nem érdekel, akár ki is állíthat, a lényeg, hogy Balázs jobban legyen" - mesélte Mursits a Blikknek. Próbáltam erős maradni a többiek miatt, de nagyon nehezen éltem meg a történteket, hiszen Balázs az egyik legjobb barátom, még Békéscsabán játszottunk együtt. Az is megviselne, ha ismeretlen játékosnak okoztam volna sérülést, így meg pláne - borult ki a focista.



A meccs végén egyből a győriekhez rohant, hogy megtudja, hogy van a barátja, viszont nem tudtak neki semmi biztosat mondani, majd a győri csapatorvos elárulta neki, hogy nagy a baj.



"Sokáig virrasztottam, vártam, hátha érkezik hír, végül az egyik csapattársam szólt hétfő reggel, neki már megírta Balázs, hogy jobban van" - folytatta a focista.



"Ezután nagyon meglepődtem, mert fél kilenckor csörgött a telefonom, és Balázs volt az. Hatalmas örömöt és megkönnyebbülést éreztem, amikor meghallottam a hangját. Szerencsére jól sikerült a műtétje, délután meg is tudtam látogatni, már viccelődött. Nem emlékezett semmire, de videón megnéztük az ütközést, mindketten a labdáért küzdöttünk, így ütköztünk össze. Már csak azon idegeskedik, hogy jó ideig nem tud visszatérni a pályára. Remélem, minél hamarabb újra játszhat, de ne siesse el" - nyilakozta Mursits.