Miklós Edit addig nem síel, amíg a jelenlegi vezetés marad a szövetség élén

Botrány tört ki a Magyar Síszövetségben, miután a novemberben megválasztott elnök, Bajai András keményen nekiment a korábbi ügyvezető elnöknek, Kaszó Klárának. Miklós Edit kijelentette, a Bajai által vezetett szövetség sem sportolóként, sem sportvezetőként nem számíthat rá. 2018.02.22 17:16 ma.hu

Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott csütörtök délelőtt a Magyar Síszövetség irodája előtt a novemberben megválasztott elnök, Bajai András, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy pozíciója ellenére nem engedik be az épületbe és a legfontosabb dokumentumokba sem tekinthet bele. Az elnök azt állítja, a szövetséget a háttérből valójában még mindig Kaszó Klára irányítja, aki május óta nem tölt be hivatalos szerepet:



„Úgy érezzük, válsághelyzet van a síszövetségben. Nagyon szomorú vagyok, hogy hat hónapon belül a harmadik elnök is el fog tűnni a szövetség éléről, aztán majd jön egy negyedik, ötödik, hatodik, és nem tudom, meddig fog ez tartani. November huszadikán megválasztottak, de mint kiderült, a mai napig nem vagyunk a fővárosi törvényszéken bejegyezve. Ez azt jelenti, hogy amikor szerettem volna belenézni a folyószámla-kivonatokba, erre nem volt lehetőségem. Viszont amióta a közgyűlés megválasztott, én és az elnökség vagyunk felelősek a törvényes működésért."



Noha az olimpiai hetedik, kétszeres vk-dobogós Miklós Edit magyar színekben való versenyeztetését, fejlődését és sikereit is elsősorban Kaszó Klára munkája tette lehetővé, Bajai szerint ez nem enyhíti a vádjait: „Nem szabad elvitatni azokat a pozitív eredményeket, amelyeket Kaszó Kláráék értek el. Magyarországnak a világ élvonalába tartozó síversenyzője Miklós Editen kívül talán sosem volt. Ez Klára érdeme, illetve a fantasztikusan jól működő utánpótlásprogram is. De ez senkit sem jogosít fel arra, hogy törvénytelen eszközökkel, antidemokratikus módszerekkel, autokrata módon vezesse a síszövetséget. Amikor elnökként bizalmat szavaztak nekem, azt mondtam, hogy átlátható, transzparens, szakmai alapon működő szövetség a vízióm – ebből semmit sem tudtam megvalósítani, mert nem engedték."



Az üggyel kapcsolatban a Nemzeti Sport megkérdezte Kaszó Klárát is, aki visszautasította az elnök vádjait: „Nincs válsághelyzet, csak mesterségesen próbálják előidézni. Nem kívánom kommentálni részleteiben Bajai András felvetéseit, május óta már semmilyen formában nem veszek részt a szövetség működtetésében. Az elnökségi ülések összehívását Kapitány Ildikó szokta segíteni, de mindegyik tagjának van munkája, így telefonon szokás velük egyeztetni. Sajnos az alkalmazottak és az irodai munkatársak pont Bajai András miatt felmondtak, így valóban nem tartózkodik senki az irodában."



„Miklós Edit nélkülünk, a szövetség mostani kulcsszemélyei, és az én baráti támogatásom, segítségem nélkül biztos nem folytatja a sportpályafutását. Bajai Andrásnak elképzelése sincs, hogyan kell versenyzőket ilyen szinten menedzselni, sem az általa előtérbe helyezett Vámos Attilának. Ha ez megtörténhetne, a magyar sísport nemcsak Editnek, hanem a sok támadás közepette jelenleg is jól működő programjainak és fejlődésének is búcsút mondhat."

A sajtótájékoztatót a helyszínen hallgatta végig hazánk legjobb sízője, Miklós Edit is, aki megerősítette Kaszó Klára szavait: amíg Bajai az elnök, addig semmilyen szerepet nem kíván betölteni a síszövetségben.



„Az biztos, hogy ha a Bajai, Vámos duó marad a síszövetségnél, rám sem sportolóként, vagy később sportvezetőként nem számíthatnak. Így nem akarom tovább csinálni. Sokszor elmondtam, miután felhagyok az aktív sporttal, a sí mellett akarok maradni, és segíteném az utánpótlást, de egy ilyen vezetőséggel eszembe sem jut. Az elnök nem a sportolók eredményeit és értékeit nézi, csak az a fontos neki, hogy bejut-e egy irodába vagy sem. Egy elnöknek szponzorokat, támogatókat kellene találnia, nem a papírokat bújnia."