Miklós Edit: Próbálok nem csüggedni

Miklós Edit: Próbálok nem csüggedni

A hétvégén súlyos térdsérülést szenvedett Miklós Edit alpesi síző úgy véli, ezúttal sokkal egyszerűbb rehabilitáció vár rá, mint egy évvel ezelőtti sérülésekor.

"Próbálok nem csüggedni. Sokkal egyszerűbb lesz, már csak azért is, mert tavaly mindkét lábamat műtötték, most csak a jobbat" - jelentette ki a csütörtöki sajtótájékoztatón a lesiklásban olimpiai hetedik helyezett sportoló. "Rövidebb is lesz a felépülés, mint az előző, de konkrét időpontokat nem beszéltünk meg. Ami biztos, hogy a hat hónapot biztosan kivárjuk a sízéssel".



A balesetet felidézve azt mondta, részben az ő hibája volt, mert nem a helyes testtartásban ért az utolsó előtti kapuhoz. Megjegyezte, sokkal nehezebb lenne feldolgoznia a helyzetet, ha elfordultak volna tőle az újabb sérülés miatt, de erőt ad neki a sok bíztatás és érdeklődés, például a versenyzőtársak 90 százaléka is írt neki.



"Mindenképpen szükségem lesz lelki segítségre. Tavaly azért kellett, hogy újra bízzak magamban, amikor sízek és ne féljek a sérüléstől. Most ezzel már nem lesz gond, mégis nehezebb lesz lelkileg, mivel lemaradok az olimpiáról. Mert azt megtartják, csak nélkülem. Emiatt reggelente még elfog a szomorúság" - mondta a csíkszeredai születésű síző, akivel Vura Márta sportpszichológus foglalkozik. Miklós Edit nem biztos abban, hogy megnézi a phjongcshangi síversenyeket, de ezt nem a fájdalmával magyarázta, hanem a közép-európai idő szerint hajnali kezdési időponttal. Mint mondta, az eredményeket biztosan megnézi, mert kíváncsi rá.



A rehabilitáció kapcsán elárulta, a gyógytorna már elkezdődött, de lézeres kezeléssel is segítik a mielőbbi felépülést. Egyelőre 15 kilóval terhelheti a lábát, amely hamarosan harmincra nő, illetve jelenleg 90 fokban hajlíthatja a térdét. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy nem rásérült az előző térdproblémájára, ugyanis ezúttal más helyen szakadt el a keresztszalagja, éppen ezért nem ért egyet azokkal a véleményekkel, hogy túl korán tért volna vissza, már csak azért sem, mert nem volt fájdalma a versenyzések közben.



"Korom alapján beleférne még a következő téli olimpia, de négy év hosszú idő, így egyelőre nem gondolok rá. Lépésről lépésre szeretnék haladni. Az első lépés az, hogy ismét egészséges legyek és újra tudjak sportolni és síelni" - válaszolt az MTI kérdésére a 29 éves Miklós Edit, aki egy új autót is kapott a szponzorától, melyért hálás volt, hogy ilyen nehéz időkben sem fordult el tőle.



"Miklós Edit zászlóvivője a magyar sísportnak. Nem lehet betölteni azt az űrt az olimpián, amit maga mögött hagyott" - jelentette ki Stark Márton szövetségi kapitány.



A szakember arról is beszélt, hogy papíron két női és egy férfi kvótája van Magyarországnak, de mivel csak a 16 éves Hozmann Szonja van a legjobb 500-ban valamely számban, így vélhetően egyedüli nőként képviseli majd a magyar színeket a dél-koreai játékokon. Ehhez azonban meg kell tartania pozícióját a kvalifikációs időszak vasárnapi zárásáig. A férfi indulóról azt mondta, Samsal Dalibor vagy Kékesi Márton lesz a résztvevő, a végleges döntést majd a szövetségi elnöksége hozza meg.