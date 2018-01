Siker

Rövidpályás gyorskorcsolya Eb - Négy magyar továbbjutó 500 méteren

A hatból négy magyar jutott tovább az 500 méter selejtezőjéből a drezdai rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság pénteki nyitónapján. 2018.01.12 12:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kónya Zsófia a harmadik pozícióból rajtolt, de hamar sikerült feljönnie a biztos továbbjutást érő második helyre, amit ha nehezen is, de megtartott a célig a brit Samantha Morrisonnal szemben. Jászapáti Petra rajt-cél győzelmet aratott a futamában, viszont Bácskai Sára Luca lett az első magyar, aki nem jutott tovább. Utóbbi beragadt a startnál, így utolsó, ötödik helyen fordult az első kanyarba, ami végzetes szokott lenni a legrövidebb távon. Nem volt ez másként most sem, s bár ukrán ellenfelét megelőzte, viszont feljebb már nem tudott lépni.



A férfiaknál az amerikai születésű Krueger Cole járt hasonlóképpen, de tőle bravúr lett volna a továbbjutás, mivel a legkülső pozícióból indult. Egy-egy belga és török korcsolyázót így is megelőzött, ám a továbbjutást érő második helyre már nem volt esélye. Burján Csaba viszont nagyon magabiztos volt, már az első körben körbekorcsolyázta a brit Aydin Djemalt, majd az élen haladó lett Roberto Pukitissal olyan iramot diktáltak, hogy kéz a kézben jutottak a negyeddöntőbe. Knoch Viktor pedig azonnal élre állt, ráadásul csak a francia Sebastien Lepape tudta tartani vele a lépést, aki az utolsó körben átvette a vezetést, de ez nem veszélyeztette a rangidős magyar negyeddöntős szereplését.



A pénteki program az 1000 méter, majd a váltók selejtezőjével folytatódik. Szombaton az 500 és az 1500 méter küzdelmeit, valamint a váltók elődöntői bonyolítják le, vasárnap pedig az 1000 méter és a staféták versenyével zárul a kontinensviadal.