Öt új tag került az úszó hírességek csarnokába a szövetség ünnepségén

Kovács Ágnes, Kovácshegyi Ferenc, Török László, valamint posztumusz Csik Ferenc és Novák Éva beiktatásával öt új taggal bővült a Magyar Úszó Hírességek Csarnoka. 2017.12.20 10:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Magyar Úszó Szövetség 110 éves fennállásának évfordulója alkalmából kedden rendezett ünnepségen Wladár Sándor, a szervezet elnöke köszöntőjében kitért arra, hogy az idei év történelmi volt a magyar úszósport számára, elsősorban a hazai rendezésű vizes világbajnokság miatt. Hozzátette: a magyar úszók felnőtt és utánpótlás Európa- és világbajnokságokon 28 arany-, 25 ezüst- és 12 bronzérmet szereztek.



"Az úszás a magyar sport aranyfedezete" - fogalmazott Wladár Sándor, aki szerint Magyarország "a zsenik földje", ahol sokkal gyakrabban bukkannak fel fantasztikus klasszisok, mint más országokban.



Szabó Tünde sportért felelős államtitkár köszöntőjében arról beszélt, hogy az év vége mindig alkalmas az értékelésre.



"Az uszodákban zajló óriási munkának és a kimagasló magyar sportdiplomáciának köszönhetően a magyar úszósport és egész Magyarország 2017-ben mérföldkőhöz érkezett, hiszen soha olyan nagyszabású világversenynek nem adott még otthont hazánk, mint amilyen az idei vizes világbajnokság volt" - emlékezett vissza a nyári budapesti, illetve balatonfüredi vb-re. Felidézte, hogy Julio Maglione, a nemzetközi szövetség elnöke a záróünnepségen a FINA története legjobb világbajnokságának minősítette a magyarországit.



"Mindez azt bizonyítja, hogy összefogással, a közös cél érdekében együtt dolgozva a magyarok számára nincs lehetetlen, és nincs lehetetlen a magyar úszósport számára sem" - hangsúlyozta. "A magyar úszósport évről évre hozza az újabb és újabb sikereket és bizonyítja, hogy a magyar úszók és szakembereink a világ legjobbjai közé tartoznak. Így joggal mondhatjuk, hogy Magyarország igazi nagyhatalomnak számít a világ egyik legnépszerűbb sportágában. A magyar úszósport igazi hősöket adott a világnak, olyan kiválóságokat, akiknek a neve örökre bekerült az egyetemes sporttörténelembe" - fogalmazott.



"Az úszók nagy családja tehát méltán ünnepelhet, és hogy ez a sikeres év összeforr a Magyar Úszó Szövetség fennállásának 110. évfordulójával, még felemelőbbé teszi ünnepünket" - mondta.

MTI Fotó: Máthé Zoltán

Kovácshegyi Ferenc egykori vízilabdázó, úszó szakedző (b), a posztumusz beiktatott Csík Ferenc olimpiai bajnok úszó nevében unokája, Csík Kató (b2), Kovács Ágnes olimpiai bajnok, kétszeres világ- és hétszeres Európa-bajnok, világkupa győztes, örökös magyar bajnok úszó (j2) és Török László sportriporter (j) a Magyar Úszó Hírességek Csarnokába történő beiktatásukkor a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) 110. születésnapja alkalmából rendezett gálavacsorán az InterContinental Budapest szállodában 2017. december 19-én.

Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is kiemelte a vizes világbajnokságot, és gratulált a szervezőknek a fantasztikus rendezésért, egyúttal ígéretet tett arra, hogy a MOB mindent meg fog adni a magyar úszóknak a sikeres ötkarikás felkészüléshez. Külön megemlítette Gyurta Dánielt, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói bizottságának magyar tagját, akivel - mint mondta - rengeteg munkát végeznek az olimpiai mozgalomban.



A beszédeket követően iktatták be az hírességek csarnokának legújabb öt tagját, akikről egy-egy kisfilmben emlékeztek meg.



Kovács Ágnes pályafutása 1995-ben a genfi ifjúsági Európa-bajnokságon aratott sikerével kezdődött, 1996-ban az atlantai olimpián mindössze 15 évesen bronzérmet nyert 200 méter mellen, négy évvel később Sydneyben pedig - akkor már a szám világbajnokaként - aranyérmes lett. Vb-címét 2001-ben megvédte, 2008-ban vonult vissza.



Kovácshegyi Ferenc sportolóként vízilabdázott, majd Széchy Tamás mellett indult el az edzői pályán. Kis megszakítással 15 évet dolgozott az úszóválogatott erőnléti edzőjeként. Tanítványai között volt Hargitay András, Verrasztó Zoltán, Darnyi Tamás, Szabó József, Czene Attila, Rózsa Norbert és a két Gyurta fivér. Négy olimpián (1980, 1988, 1992, 2012) vett részt.



Török László sportriporter 1985 és 2006 között minden úszó és vízilabda világeseményről a helyszínről tudósított. Olyan legendás mondatok fűződnek a nevéhez, mint az 1988-as szöuli olimpián Darnyi Tamás győzelmekor elhangzott "Jó reggelt, Magyarország, jó reggelt, aranyérem!", vagy az Egerszegi Krisztina sikere pillanatában mondott: "Hát ilyen nincs, ilyen nincs és mégis van!"



Csik Ferenc az 1936-os berlini olimpián 100 méter gyorson diadalmaskodott, valamint a 4x200 méteres gyorsváltó tagjaként bronzérmet nyert. A második világháborúban orvosi hivatásának teljesítése közben Sopronban egy bombatámadás során vesztette életét. Tagja a nemzetközi úszó hírességek csarnokának is.



Novák Éva az 1952-es helsinki olimpián nyert aranyérmet a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként, míg 400 méter gyorson és 200 méter mellen második lett. Négy évvel korábbról, Londonból pedig egy bronzérme van utóbbi számból. Az FTC örökös bajnoka és ugyancsak a nemzetközi úszó hírességek csarnokának tagja.



Az ünnepség végén az összes idei felnőtt és utánpótlás korú Eb- és vb-érmest díjazták.