Sport

Megnyerték a kupát, túlzásba vitte az egyik focista az ünneplést - videó

December 3-án, vasárnap a Lilleström 3-2-re legyőzte a Sarpsborgot a Norvég Kupa döntőjében. Aleksander Melgalvis, a győztes csapat szélsője túlzásba vitte az ünneplést... 2017.12.06 20:56 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Ugyanis meztelenül táncolt a színpadon, úgy hogy közben a férfiasságát a megnyert trófeába lógatta. Yngve Haavik, a Norvég Labdarúgó Szövetség kommunikációs igazgatója kifogásolta a magáról megfeledkezett futballista cselekedetét, véleménye szerint a trófea több tiszteletet érdemel - írta az origo.



„A kupa megnyerése nagy dolog, amit nyilvánvalóan ünnepelni kell. De ezt talán lehetséges lett volna úgy is, hogy a trófeát jobban tiszteletben tartja. Biztos vagyok benne, hogy Melgalvis nem akart rosszat, de akkor is így jött ki. Szerintem most már ő és a klubja is így gondolja."

A bűnbak, Aleksander Melgalvis is megerősítette, hogy az ünnepi koreográfia teljesen spontán volt.



"Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer megnyerem a Norvég Kupát. Nagyon hosszú utat tettem meg, amíg eljutottam a döntőig. Megértem, ha sokak szerint túllőttem a célon. Bocsánatot kérek tőlük, de akkor sem sajnálom, amit tettem."



A Lilleström játékosát sokan kritizálták, amiért megbecstelenítette a norvég királyi kupát.