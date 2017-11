Rövidpályás úszó vk

Hosszú 200 m vegyesen, Bernek 400 m gyorson győzött

Hosszú Katinka 200 méter vegyesen, Bernek Péter pedig 400 méter gyorson nyert a rövidpályás úszó világkupa-sorozat utolsó állomásának szombati első napján, Szingapúrban. 2017.11.18 13:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Hosszú a szám világcsúcstartójaként (2:01.86 p) biztosan lett első 2:04.37 perces idővel, s az arany mellé - a viadal honlapjának tanúsága szerint - egy bronzot is szerzett 200 méter háton (2:04.60).



Bernek Péter 3:39.36 perces idővel végzett az élen a 400 méteres gyorsúszás döntőjében, ahol még két további magyar is indult: Gyurta Gergely a negyedik (3:44.13), Verrasztó Dávid pedig hetedik lett (3:45.17).



Kapás Boglárka (8:13.20) ezüstéremmel gazdagodott, miután a 800 méteres gyors fináléjában csak egy kínai riválisa tudta megelőzni. Emellett még egy negyedik helyet is szerzett 200 méter pillangón (2:06.35).



A további döntős magyarok közül Földházi Dávidnak két hatodik hely jutott: egy 100 méter háton (51.80 mp), egy pedig 100 méter vegyesen (53.00). Utóbbi szám döntőjében Dudás Dániel a nyolcadik lett (54.22).