Rövidpályás gyorskorcsolya vk

Dobogón a Liu fivérek, bajban a férfi váltó

Liu Shaolin Sándor ezüst-, öccse, Liu Shaoang pedig bronzérmes lett 500 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók olimpia kvalifikációs világkupa-sorozatának Szöulban zajló negyedik, utolsó állomásán. 2017.11.18 12:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A férfi váltó viszont rendkívül kedvezőtlen helyzetbe került, mivel szabálytalanság miatt megbüntették az elődöntőben, ráadásul a nagy rivális kazah és belga staféta közül előbbi a fináléban szerepelhet, így a magyar négyes helye még nem biztos a jövő februári, phjongcshangi téli olimpián. A négyest a kazahokkal szemben látta szabálytalannak a zsűri, amely a magyarokat kizárta, a kazahokat pedig fináléba juttatta. A döntés ellen a magyar csapat óvást nyújtott be, amennyiben azt elutasítják, a staféta nyolcadik lesz. Ez azt jelenti, hogy ha a kazahok az öt csapatot felvonultató fináléban dobogós helyen végeznek, akkor Magyarország vb-bronzérmes férfi váltója - nagy meglepetésre - nem lesz ott az olimpián.



A világbajnoki ezüstérmes női váltó, amely már elődöntős helyével ötkarikás résztvevővé vált, a B döntőben szerepelhet majd.



A legrövidebb távon a tavalyi világbajnok, Liu Shaolin és testvére, Liu Shaoang is futamgyőzelemmel jutott tovább a negyeddöntőből, majd az elődöntőből mindketten másodikként kerültek a fináléba. A legjobb négy között a szám kétszeres vb-aranyérmese, a kínai Vu Ta-csing rajt-cél győzelmet aratott, mögötte Liu Shaolin lett a második és Liu Shaoang a harmadik. Az idősebb Liu a vk összesítésében is második lett Vu mögött, de Liu Shaoang és a dél-koreai fővárosban 24. Burján Csaba is kvótát érő pozícióban zárt, így ebben a számban a maximális három magyar versenyző indulhat Phjongcshangban.



A nőknél csak Jászapáti Petra volt érdekelt 500 méteren, de nem sikerült továbbjutnia a negyeddöntőből, így a 11. helyen zárt, míg a csütörtöki selejtezőben kiesett Kónya Zsófia 32. lett. Keszler Andreát még az előselejtezőben kizárták. A vk-pontversenyben Jászapáti és Keszler végzett olimpiai indulást érő pozícióban.



A leghosszabb, 1500 méteres távon Burján Csaba és Liu Shaolin a kisdöntőbe jutott, de a későbbi váltószereplés miatt a mezőny végén korcsolyázva 11. és 12. helyen zártak. A selejtezőben búcsúzott Varnyú Alex 45. lett. Ebben a számban szintén a maximális három magyar korcsolyázó indulhat Phjongcshangban a Liu fivérek és Burján révén.



A nőknél nem volt magyar érdekelt 1500 méteren, a selejtező alapján Kónya 24., Heidum Bernadett 30., Keszler 37. lett, a vk végeredménye alapján pedig Jászapáti és Heidum szerzett kvótát Magyarország számára.



A női váltó az elődöntőben összeakadt a dél-koreai csapattal, s végül harmadik lett az oroszok, valamint a hazai kvartett mögött, de a japán előtt.



Vasárnap az 1000 méter döntőig tartó küzdelmeivel és a váltók fináléival zárul a verseny.



A négy állomásból álló vk végén 500 és 1000 méteren 32-en, míg 1500-on 36-an jutnak olimpiai kvótához a jövő februári, phjongcshangi játékokra, de egy nemzetből legfeljebb három versenyző kvalifikálhatja magát számonként, továbbá nemenként a legjobb nyolc staféta szerez indulási jogot.

