Siker!!!

Magyarország-Costa Rica - A játékosok bizakodóak a jövőt illetően

A játékosok bizakodva és pozitívan látják a magyar labdarúgó-válogatott jövőjét, noha az együttes története egyik legrosszabb évét zárta le, igaz egy 1-0-s győzelemmel a világbajnoki résztvevő Costa Rica ellen. 2017.11.15 07:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

MTI Fotó: Czagány Balázs

"Sikerült bebizonyítani, hogy jobbak vagyunk annál, mint amit az elmúlt egy évben mutattunk" - jelentette ki Dibusz Dénes, aki szerint a keddi összecsapáson mindenki nagyon motiváltan lépett pályára, hogy kijavítsák a luxemburgi vereséget. A szervezettség volt a legfontosabb ezen a meccsen, amelyen megtettük az első lépést az építkezésben - mondta.



A ferencvárosi kapus, aki néhány bravúrral segítette hozzá a nemzeti együttest a minimális előny megtartásához, szót ejtett Georges Leekens szövetségi kapitányról is: "Ő eddig megfigyelő volt, de ha szükségét érezte, magához ragadta a szót. Pozitívan látom vele a jövőt".



Varga József elárulta, nem számított behívóra, de örömmel érkezett több mint három év után a válogatotthoz. Saját bevallása szerint különösképpen elégedetté tette, hogy bizalmat is kapott, végigjátszhatta a találkozót, amelyen győzött a csapat.



"Volt bennem egy kis izgalom meccs előtt, amire már rég volt példa, de a találkozón már elmúlt. Szerencsére ezúttal a válogatottban is a saját posztomon, a középpályán játszhattam, nem jobb hátvédként" - mondta a Videoton játékosa, aki bízik abban, hogy a belga szakvezető ismét számítani fog rá. A válogatottat illetően úgy fogalmazott, van hova fejlődni.



A meccsen megsérült Pátkai Máté szerint sem kell mindent lerombolni, saját állapotáról azt mondta, remélhetőleg csak meghúzódott a combhajlító izma és az idén még pályára léphet.



A magyar válogatott három győzelemmel és hat vereséggel zárta a 2017-es esztendőt, illetve ezúttal sem jutott ki a jövő nyári, oroszországi vb-re. A következő, 2018-as meccsen már a belga Georges Leekens irányítja majd a nemzeti együttest.