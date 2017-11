Foci

Magyar-Costa Rica-i - Kísérletezik, de győzelemre tör a vendégcsapat

hirdetés

Ugyan a világbajnoki felkészülés ezen szakaszában különböző játékosok kipróbálása is fontos szempont, mindenképpen nyerni szeretne a Costa Rica-i labdarúgó-válogatott a magyar csapat vendégeként a keddi felkészülési mérkőzésen.



A vendégek hétfői sajtótájékoztatóján Óscar Ramírez szövetségi kapitány úgy fogalmazott, érdekes találkozóra számít a magyarok ellen, akikről tudja, új szövetségi kapitánnyal, új játékstílusban és új, 4-3-3-as felállásban léptek pályára Luxemburgban.



"Modern, sok pozícióváltásra épülő, kombinatív játékot játszik a magyar válogatott" - tette hozzá.



Elmondta, csapata kísérleti fázisban van, a jövő nyári világbajnokságig sok mindent ki szeretnének próbálni, ennek is köszönhető, hogy szombaton a spanyolokkal szemben nagy különbségű, 5-0-s vereséget szenvedtek Málagában.



"Vannak dolgok, amik bejönnek, vannak, amik nem. Levontuk a konzekvenciákat a legutóbbi mérkőzésből, de most - bár nyerni szeretnénk - az az elsődleges célunk, hogy minél többet megtudjuk a saját csapatunkról, a játékosainkról" - egészítette ki szavait a 2014-es brazíliai világbajnokságon negyeddöntős Costa Rica-i csapat szövetségi kapitánya.



Giancarlo González, a csapat védője arról beszélt, a hazaiak keretéből Nagy Ádámot jól ismeri, hiszen csapattársak a Bolognánál. Megjegyezte, szóba került közöttük az összecsapás, s bízik abban, hogy mindkettőjüknek jól fog menni a játék.



"Jó válogatottal találkozunk kedden, tőlünk eltérő stílusú, igazi európai focit játszanak. Szeretnénk kihasználni a lehetőségeinket, és győzelemre készülünk" - mondta González.



A világbajnoki résztvevő Costa Rica-i válogatott kedden 20.15-től mérkőzik meg Magyarországgal a Groupama Arénában.