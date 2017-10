Váltás

Már keresik az új kapitányt - vajon ki lesz az?

hirdetés

Már keresik az új szövetségi kapitányt a magyar válogatott élére. Kedd este jelentették be, hogy közös megegyezéssel szakított Bernd Storck a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, már az idei két felkészülési meccsen sem ő irányít. Hogy ki lesz az új kapitány, még nem lehet tudni. A szurkolók körében Dárdai Pál a legnépszerűbb, de a Dunaszerdahely edzője, az olasz Marco Rossi is esélyesnek tűnik.

Nikolics Nemanja igent mondana, ha az új szövetségi kapitány visszahívná a válogatottba

Igent mondana, ha az új szövetségi kapitány visszahívná a válogatottba - közölte az MTI-vel Nikolics Nemanja szerdán a chicagói főkonzulátus új épületéből adott telefoninterjújában.



A magyar labdarúgó válogatott volt focistája, aki jelenleg a Chicago Fire játékosa, az első vendége volt a chicagói magyar főkonzulátus új épületének, ahol Bencsik Zita főkonzultól szerdán átvette az új személyi igazolványát.



A labdarúgó az Egyesült Államokban jelenleg a góllövő listát vezeti és a héten - a mesterhármasa után - őt választották a hét játékosának is az MLS-ben (észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság).



Az MTI-nek telefonon elmondta: jól érzi magát az Egyesült Államokban. "Az élet megtanított arra, hogy mindenhol be kell illeszkedned, ha sikeres akarsz lenni" - fogalmazott a 30 éves sportoló. Hozzátette: viszonylag rövid időn belül otthonosan kezdte érezni magát, ebben segítségére volt, hogy mellette van a családja, két kisgyermeke is. "A hatéves kislányom már beszél angolul" - dicsekedett, hozzátéve, hogy a hároméves kisfiának még fel kell zárkóznia a nyelvtanulásban.



Nikolics Nemanja - vagy ahogyan már a chicagói szurkolók is nevezik: Niko - figyelemmel kíséri a magyarországi focivilág fejleményeit. Bernd Storck szövetségi kapitány távozását diplomatikusan kommentálta. "Én pozitív gondolkodású ember vagyok, mindenben megpróbálok valami jót találni. Igaz, a világbajnoki selejtező nem sikerült, de Bernd Storck végül is legalább az Európa Bajnokságra kijuttatta a csapatot" - fogalmazott.



Arra a kérdésre, hogyan látja a jövőt, a gólkirály hangsúlyozta: "új korszak következik". Fontosnak mondta, hogy olyan új szövetségi kapitánya legyen a magyar válogatottnak, aki "munkabíró és karizmatikus". Tippet nem adott, és az eddig felmerült neveket sem kívánta kommentálni. "A játékosok dolga az, hogy játsszanak" - mondta.



Arra a kérdésre, hogy mit tenne, ha az "új felállásban" visszahívnák a válogatottba, habozás nélkül rávágta: "mindenféleképpen igent mondanék!".

A múltról nem akart részletekbe bocsátkozni, de azt elmondta: lemondása a válogatottságról nehéz döntés volt, nem egyik napról a másikra született meg. "Amit a lemondó levélben írtam, az igaz" - tette hozzá.



A jövőre vonatkozó terveiről az MTI-nek elmondta: próbál gólkirály lenni Amerikában. "A foci olyan sport, ahol nemigen lehet pontosan előre tervezni" - hangsúlyozta.



Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, aki jelen volt Nikolics Nemanja új igazolványának átadásakor és a telefonbeszélgetésnél is, hozzátette: Niko jelenléte máris összefogta nem csak a chicagói, de a michigani, minnesotai, indianai magyarok közösségeit is. Alakulnak a rajongói klubok.



A Regionális Diaszpóra Tanács chicagói ülésén részt vevő helyettes államtitkár arról is tájékoztatta az MTI-t, hogy szerdán a főkonzulátus új épületében négy amerikai magyar tette le a magyar állampolgári esküt.