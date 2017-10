Kajak-kenu

Letette a lapátot, s Thaiföldön lesz edző a kenus Varga Dávid

Befejezte sportolói pályafutását, s Thaiföldön lesz edző Varga Dávid, aki a júliusi, plovdivi Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett kenu egyes 5000 méteren. 2017.10.12 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"A döntésemet nagyban befolyásolta, hogy kaptam egy olyan lehetőséget, ami kétszer nem jön szembe - nyilatkozott a Graboplast Győr 29 éves versenyzője a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) honlapjának. - Mérlegelnem kellett, hogy a tokiói indulás reményében folytatom-e a felkészülést, vagy inkább elkezdek a civil élet felé nyitni. Mivel már csak pár tárgyam van hátra a pszichológia alapképzés befejezéséig, és a későbbiekben sportpszichológiával szeretnék foglalkozni, így jó tapasztalatszerzésnek gondolom, hogy nemcsak versenyzőként, de edzőként is belekóstoljak az élsportba."



Varga Dávid elárulta: talán az idei Eb-ezüstérmére a legbüszkébb, mert a sok csapathajós eredmény mellett sikerült egyéniben is a dobogóra állnia.



A sportoló már elutazott Thaiföldre, s mint mondta, élvezi a munkát, de nagy kihívás az, hogy hat hónapot egyhuzamban külföldön kell tartózkodnia.



"Szeretném azt a sok-sok tapasztalatot, amit versenyzőként szereztem, megfelelően átadni az itteni kenusoknak. Bízom benne, hogy a nagy kaland mellett ez remek szakmai tapasztalatszerzés is lesz egyben" - mondta a világbajnoki bronzérmes kenus.