Programajánló

Szombaton a sakk sokszínűségét ünneplik a III. Világsakkfesztiválon

"Ezen a napon a játék sokszínűségét ünnepeljük a sport, a művészet és az oktatás jegyében" - idézte a szervezők hétfői közleménye Polgár Juditot. Az egész napos rendezvény megálmodója, kreatív igazgatója és házigazdája hangsúlyozta: hasonlóan a korábbiakhoz, ezúttal is családi napot szerveztek, ennek megfelelően minden korosztály képviselője számára tartogatnak meglepetéseket és színvonalas programokat.



A fesztiválon a jövő magyar reménységei is megmérkőznek egymással, a győztes - és kísérője - a Polgár Judit Sakk Alapítvány által felajánlott díjnak köszönhetően költségmentesen vehet részt az Isle of Man 2018 versenyen.



Lesz könyvbemutató, ahol az érdeklődők megismerhetik Polgár Judit új könyvsorozatát az óvodásoknak szóló komplex képességfejlesztő oktatási módszerről. Elsőként kerül megrendezésre a nagyközönség számára is a Képességfejlesztő Sakk Konferencia. Polgár Judit és Polgár Zsófia közös szimultánt ad, s levetítik a Polgár-lányok című filmet.



A főszervező Polgár Juditon kívül Nagy Tímea és Vaskuti István olimpiai bajnok, illetve Kamuti Jenő olimpiai ezüstérmes, világbajnok osztja meg az érdeklődőkkel személyes tapasztalatait a fair play és az esélyegyenlőség kérdéseiről.



A budapesti rendezvényre a belépés ezúttal is ingyenes.