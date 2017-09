Magyar labdarúgó-válogatott

Storck: a vb-selejtező sokkal nehezebb volt

"Ha már most levonhatok egy következtetést a vége előtt: ez a vb-selejtező sokkal nehezebb volt, mint az Eb-kvalifikáció, amikor kijutottunk a tornára." 2017.09.29

Bernd Storck szerint a mostani világbajnoki selejtező sokkal nehezebb volt, mint az Eb-selejtező - a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya erről az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban beszélt.



"Ha már most levonhatok egy következtetést a vége előtt: ez a vb-selejtező sokkal nehezebb volt, mint az Eb-kvalifikáció, amikor kijutottunk a tornára. Ha megnézzük, hogy akkor kik voltak előttünk, és most kik szerepeltek jobban... Az Eb-selejtezőben Észak-Írország és Románia mögött lettünk harmadikok, most pedig az Európa-bajnok portugálok és a svájciak előznek meg minket." - fogalmazott Bernd Storck.



A német szakember az interjúban beszél a Svájc és a Feröer-szigetek elleni vb-selejtezőkről, arról, hogy mit vár az idei két barátságos meccstől, és a csatárhelyzetről is.



