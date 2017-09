Atlétika

15 ezer induló a Budapest Félmaratonon

Vasárnap 32. alkalommal kerül sor a Budapest Sportiroda (BSI) egyik legnagyobb rendezvényére, a Wizz Air Budapest Félmaratonra, melyen 15 000 indulóval számolnak a szervezők.

A BSI tájékoztatása szerint 10 500 egyéni nevezés érkezett, párban ezer, míg trióban 700 csapat lesz ott a hagyományos őszindító verseny rajtjánál.



Az esemény Magyarországon és külföldön is népszerű, amit bizonyít, hogy 903 magyar településről érkeznek majd, s 2500 külföldi sportember vág neki a távnak az ország egyik legnagyobb szabadidősport-rendezvényén.



A Budapest Félmaraton, ahogy az szintén hagyomány, a táv országos bajnoksága is lesz egyben. Az ob-ra 54 férfi és 38 női atléta nevezett, köztük a címvédő Józsa Gábor és Kácser Zita.



A szervezők adatai szerint a rendezvény legidősebb futója Svédországból érkezik. Ingvar Nykvist 86 évesen vállalja a szereplést, a legidősebb magyar futó pedig a 84 esztendős Kenyér Imre lesz. A nőknél a 74 éves Czenner Zsuzsa a korelnök.



A félmaratoni verseny 9 órakor indul a Városligetből, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, illetve Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes lövik el a startot. A miniszter ezt követően maga is nekivág a 21,097 kilométeres távnak.



A mezőnyben a szokásoknak megfelelően több magyar híresség is lesz. Váczi Eszter jazz-énekes, Kedvek Richárd színész és Zacher Gábor toxikológus mellett Németh Balázs, az M1 műsorvezetője is fut majd. Korábbi válogatott futballisták, Lisztes Krisztián és Dombi Tibor szintén megméretik magukat, a világ- és Európa-bajnok kajakos, Tótka Sándor pedig váltóban szerepel a versenyen.