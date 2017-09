Labdarúgás

Könnyed magyar siker a lettek ellen

A magyar labdarúgó-válogatott csütörtök este 3-1-re legyőzte a lett csapatot a budapesti Groupama Arénában, a világbajnoki selejtezősorozat hetedik fordulójában, amely után matematikailag is biztossá vált, hogy már nem nyerheti meg csoportját Bernd Storck együttese.



A két csapat eddigi hét meccsén ez volt a hatodik magyar siker.



A mostani győzelemmel továbbra is harmadik helyen álló, de a vb-részvételt illetően reménytelen helyzetben lévő magyarok vasárnap az Európa-bajnok portugálokat fogadják a Groupama Arénában.



A csoportban az Andorra elleni sikerével százszázalékos teljesítménnyel első Svájcot már biztosan nem érheti utol a magyar válogatott, mely a második portugáloktól nyolc ponttal van lemaradva.



Európai vb-selejtező, B csoport, 7. forduló:

Magyarország-Lettország 3-1 (2-1)

Groupama Aréna, 20 036 néző, v.: Jevgenyij Aranovszkij (ukrán) gólszerzők: Kádár (6.), Szalai (26.), Solovjovs (68., öngól), illetve Freimanis (40.)

sárga lap: Szalai (57.), Nagy (59.), Bese (71.), illetve Kolesovs (55.), Freimanis (57.), Solovjovs (68.), Indrans (89.) Magyarország: ------------- Gulácsi Péter - Bese Barnabás, Guzmics Richárd, Kádár Tamás, Korhut Mihály - Pátkai Máté, Nagy Ádám - Varga Roland (Lovrencsics Gergő, 86.), Stieber Zoltán (Elek Ákos, 74.), Dzsudzsák Balázs - Szalai Ádám (Böde Dániel, 65.) Lettország: ----------- Andris Vanins - Nikita Kolesovs, Kaspar Gorkss, Vitalijs Maksimenko - Ginnts Freimanis, Davis Indrans, Edgars Vardanjans, Jevgenijs Kazacoks (Aleksejs Visnakovs, 72.), Aleksandrs Solovjovs - Davis Ikaunieks (Deniss Rakels, 72.), Valerijs Sabala (Vladislavs Gutkovskis, 87.)



I. félidő:

6. perc: Varga bal oldali szabadrúgását követően Kádár 10 méterről a jobb alsó sarokba fejelte a labdát (1-0).

26. perc: Dzsudzsák jobb oldali szöglete után Szalai 5 méterről a lett kapu jobb oldalába fejelte a labdát, a kapus csak hozzáérni tudott (2-0).

40. perc: Korhut rossz hazaadására Freimanis csapott le, aki egyet tolt a labdán, majd 8 méterről a kapu jobb oldalába lőtt (2-1).



II. félidő:

68. perc: Dzsudzsák jobb oldali szabadrúgása után Solovjovs fején csúszott meg a labda, amely így védhetetlenül vágódott a jobb sarokba (3-1).

A csapatokat csaknem telt ház fogadta annak ellenére, hogy egyik válogatottnak sincs már reális esélye kijutni a 2018-as, oroszországi világbajnokságra. A himnuszok során a magyar szurkolók "A címeres mez szent, küzdj érte mindig!" felirattal üzentek a futballistáknak.



Az első perctől támadólag lépett fel a magyar válogatott, amely már saját térfelén letámadta a vendégeket, akik így alig tudták megtartani a labdát. A hazai fölény hamar góllá érett, Kádár 40. válogatott meccsén megszerezte első gólját, amely a nemzeti együttes idei első találata volt. A vezetés megnyugtatta a magyarokat, akik továbbra is irányították a játékot, de már korántsem futballoztak olyan lendületesen. A félidő derekától azonban ismét az első percekben látott harcosabb és kezdeményezőbb válogatottnak szurkolhatott a közönség. A második gól szintén pontrúgást követően született.



A megnyugtató előny birtokában is gólra törően játszott Bernd Storck szövetségi kapitány együttese, de a vendégek kapusa, illetve a pontatlan befejezések megakadályozták, hogy végérvényesen eldőljön a találkozó, sőt Korhut kapitális hibája miatt a szünet előtt egygólosra csökkent a hazai előny.



A második félidő hatalmas vendég lehetőséggel indult, Gulácsinak kétszer kellett nagyot védenie. Utána viszont ismét a magyarok futballoztak fölényben, de ez most meddőnek bizonyult, helyzetekben egyáltalán nem nyilvánult meg. A harmadik magyar gól ismét pontrúgásból esett: ezúttal azonban Solovjovs csúsztatott saját kapujába. A hátralévő időben a lettek hitehagyottan játszottak, így a magyarok növelhették volna a különbséget, de a végig agilisan és nagy elánnal futballozó Dzsudzsák ziccerét hárította Vanins, így az eredmény már nem változott.



"Dicséret illeti a csapatot, amelyen nagy nyomás volt az elmúlt időszak gyenge eredményei miatt. Jól kezdtük a mérkőzést, pontrúgásokból sikerült betalálni. Kár volt Korhut nagy hibájáért. A második félidő elején rendkívül fontos volt Gulácsi védése, de összességében megvalósítottuk az elképzelteket" - mondta Bernd Storck, a magyar válogatott német szakvezetője.



"Természetesen az eredmény nem kielégítő, de elégedett vagyok a csapatom játékával. Próbáltunk támadni, ma ennyire tellett, tisztességesen helytálltunk. A magyarok igazolták, hogy erős együttesük van még úgy is, hogy három nagy helyzetet kihagytunk" - értékelt Aleksandrs Starkovs, a lett válogatott szövetségi kapitánya.