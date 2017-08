Sportszerűtlenség

Kegyetlen videó: az edző és az egész csapat kényszerítette a lányt

A felvétel egy denveri gimnáziumban készült. A Pom-pom lányt az edzője mellett az egész lánycsapat arra kényszerített, hogy menjen le spárgába. A szemtanúk szerint nem ő volt az egyetlen, több lány is sikoltozott fájdalmában, mikor a képességei ellenére el kellett végeznie a gyakorlatot.



A videón látható lány is rengetegszer kéri, sőt könyörög, hogy hagyják abba a kényszerítést. A felvételt állítólag két csapattag készítette, akik névtelenül küldték be a helyi tévének az anyagot.



Az iskola vizsgálja az ügyet, az edzőt és kollégáját felfüggesztették állásából.