Legyőzője nem örül, hogy Klicsko visszavonul

Fotó: AP

A 27 éves brit bokszoló, Anthony Joshua Vlagyimir Klicsko ellen szerezte meg a nehézsúlyú világbajnoki övet.

Joshua azt mondta, nagyon nagyot csalódott az ukrán bunyósban, hogy visszavágó helyett a nyugdíjat választotta.

"A szívem legeslegmélyén tudtam, hogy nem fog még egyszer kiállni ellenem. Pedig azt mondta, hogy megszállottan akarta újra a vb-címet. Én azt vallom, ha az első gátnál felbuksz, felállsz, és mész tovább - ő tudta, hogy én simán benne lennék egy újabb meccsben" - mondta Joshua. Amikor arra kérdeztek rá a brit világbajnoknál, mennyire volt csalódott, kiöntötte a lelkét.

"Óriásit csalódtam. Még a hosszú csend közben is azt gondoltam, 50-50, hogy lesz ebből meccs. De azt gondolom, nem csak nekem esett ez rosszul, hanem a menedzsmentjének és az edzőjének is".

Anthony Joshua azt is mondta, hogy Floyd Mayweather Jr. jó példa lehetett volna Klicskónak, aki negyven évesen is jó formában van. Szerinte Klicskóban is lett volna még egy bunyó minimum.

A brit világbajnoknak december 2-a előtt kell megvívnia címmeccsét vagy az IBF által nevezett kihívó, az orosz Kubrat Pulev vagy a WBA bunyósa, a kubai Luis Ortiz ellen.