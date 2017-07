Siker!!!

Vizes vb - Ezüstérmes a férfi vízilabda-válogatott

Világbajnoki ezüstérmes lett Budapesten a magyar férfi vízilabda-válogatott, miután 8-6-ra kikapott a horvátok legjobbjaitól a szombat esti döntőben. 2017.07.29 22:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ez a magyar csapat hetedik vb-ezüstje.



Eredmény, vízilabda, döntő, férfiak:

Horvátország-Magyarország 8-6 (4-0, 0-2, 2-2, 2-2)

góldobók: Sukno 3, Garcia 2, Loncar, Jokovic, Macan 1-1, illetve Vámos 3, Török, Erdélyi, Manhercz 1-1

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Megjósolhatatlan volt az aranyéremért zajló meccs előtt, hogy melyik válogatott veszi majd sikerrel az utolsó akadályt is a vizes vb férfi pólótornáján, a teljesen kiegyenlített esélyek miatt. Nem segített a latolgatásban az utolsó két év egymás elleni statisztikájának felemlegetése sem, hiszen 2015-től a mostani világbajnoki döntőig hatszor találkozott a két gárda, s három vereség mellett három győzelem alkotta a mérleget mindkét oldalon. A fél tucat meccsből négyet felkészülési tornákon vívtak egymással a felek (két siker itt is, ott is), a két tétmérkőzést tekintve pedig a horvátok a 2015-ös világliga szuperdöntőjének csoportkörében diadalmaskodtak 15-12-re, míg a magyar válogatott a 2016-os Európa-bajnokság negyeddöntőjében aratott 8-5-ös sikert.



Az utóbbi idők nemzetközi eredményességét tekintve Horvátország alakulata a tavalyi riói olimpia, s a tavalyelőtti vb ezüstérmeseként, viszont a legutóbbi - 2016-os - Eb hetedik helyezettjeként érkezett Budapestre, míg a magyarok olimpiai ötödikként, vb-hatodikként és Eb-harmadikként várták a szombat esti ütközetet. A múlt pólós képéhez tartozik, hogy a horvátok csak egyszer, 2007-ben, a magyarok viszont háromszor is - 1973-ban, 2003-ban és 2013-ban - világbajnokságot tudtak nyerni.



A Hajós uszodában zsúfolt nézőtér, vagy nyolcezer lelkes szurkoló előtt kezdődött a döntő, horvát akciógóllal. A rivális egyik legjobbja, a csapatkapitány Sandro Sukno volt eredményes. Majd kimaradt a magyar emberelőny, Luka Loncar viszont nem hibázott. Újabb hazai emberelőnyön belül két magyar kapufa következett, Maro Jokovic találatával pedig már 3-0 volt a jóval pontosabban és higgadtabban játszó horvátok javára. Mi több, a szerencse is az ő oldalukra állt, amikor a nyitónegyed hajrájában Marko Macan alakítása nyomán "bevánszorgott" Nagy Viktor kapujába a labda.

A második negyed elején Vámos Márton balkezes bombája célba ért, a hálás publikum hatalmas "hangrobbanással" üdvözölte a szépítő találatot, hosszan zúgott a "Hungária, Hungária!". Két kivédekezett támadás után Török Béla távoli lövése is a hálóba jutott, 4-2-re felzárkózott a magyar válogatott. Közben Nagy egyre nagyobbakat védett, a támadások befejezésével azonban gondok akadtak, így a nagyszünetre kétgólos horvát előnynél mentek el pihenni a csapatok.



A harmadik negyed Erdélyi Balázs emberelőnyben szerzett góljával indult. A horvátok egyre inkább elbizonytalanodtak, a kapufa is többször kisegítette a magyar csapatot, esély nyílt az egyenlítésre. A negyed felénél Märcz Tamás szövetségi kapitány időt kért, előnyhöz jutott a hazai gárda, s Manhercz Krisztián nem hibázott (4-4). Hosszú gólszünet után a blokkról bepattanó lövéssel a horvátok ismét vezetéshez jutottak Javier Garcia révén, aki úgy volt másodszor is eredményes, hogy megint védekező kézről került a hálóba a labda.



A befejező nyolc percben Nagy-bravúrok után már nem sikerült az újabb emberhátrány kivédekezése: Sukno lövése a hálóban kötött ki. Vámos gyorsan válaszolt, időkérést követően pedig újfent ő jeleskedett: harmadik lövésével harmadik gólját jegyezte. A túloldalon is lett azonban egy triplázó, Sukno módosította 8-6-ra a meccs állását, amellyel beállította a végeredményt.

A végeredmény

1. Horvátország

2. Magyarország

3. Szerbia

4. Görögország

5. Montenegró

6. Olaszország

7. Ausztrália

8. Oroszország

9. Spanyolország

10. Japán

11. Kazahsztán

12. Brazília

13. Egyesült Államok

14. Franciaország

15. Kanada

16. Dél-afrikai Köztársaság