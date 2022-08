Olimpia

Los Angeles 2028 - Tovább él a kick-box esélye az olimpiai részvételre

A kick-box is ott van azon kilenc sportág között, amely még pályázhat a 2028-as, Los Angeles-i ötkarikás játékokon való részvételre, és a magyar sportági szövetség (MKBSZ) elnöke szerint ennek megnőtt az esélye azzal, hogy sikeresen mutatkozott be a Világjátékokon.



Az MKBSZ hétfői közleménye idézi Galambos Péter elnököt, aki úgy véli, az amerikai eredetű modern küzdősport olimpiai reményein is nagyot lendített a sikeres bemutatkozás az egyesült államokbeli Birminghamben júliusban rendezett multisporteseményen.



A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2014 végén fogadta el az Agenda 2020 reformcsomagot, amely lehetővé teszi, hogy az aktuális olimpia házigazdái az alapprogram mellé egy vagy több sportágat beemelhessenek az ötkarikás műsorba. A kick-box mellett a karate, a motorsport, a krikett, a baseball/softball, a lacrosse, a breaktánc, a fallabda és a flag football kap lehetőséget arra, hogy meggyőzze az amerikai szervezőket arról: alkalmas a 2028-as műsorba kerülésre.



A szűkített listára felkerült sportágak nemzetközi szövetségei még augusztus folyamán prezentálnak majd, ismertetve azokat a megfelelési kritériumokat, amelyek alapján az adott sportág vonzóvá válhat mind a rendező ország, mind a nagyvilág, a nézőközönség számára. Az érintetteknek prioritásként kell kezelniük a versenyzői létszám korlátozottságát, a nemek közötti egyenlőséget, és biztosítaniuk szükséges, hogy a programba kerülés esetén valóban a legjobbjaik vesznek részt az olimpián.



"Az, hogy a kick-box ott van a még versenyben lévő sportágak elitjében, a pár héttel ezelőtt lezajlott Világjátékokon való sikeres bemutatkozásnak is köszönhető" - mondta az MKBSZ elnöke. Hozzátette, hogy a kick-box sport és a magyarok számára is sporttörténelmi alkalom volt a birminghami Világjátékok. A nem olimpiai sportágak legnagyobb multisport-eseményének történetében első ízben szerepelt a hivatalos programban, és a K1-es szabályrendszerben Boros Petra, illetve Pálfi Viktória révén két magyar versenyző is ringbe léphetett; előbbi az ötödik, utóbbi pedig a hatodik helyen végzett.