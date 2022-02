'A fájdalom elviselhetetlen volt' - lefagyott a finn sífutó pénisze a téli olimpián

Többször is farkasordító hidegben kellett versenyezniük a sportolóknak a pekingi téli olimpián, kiváltképp a csangcsiakoui hegyekben, ahol többek között a sífutóviadalokat is rendezték. Nemegyszer elő is fordult, hogy megváltoztatták az adott szám időpontját, hogy elkerüljék az embertelen körülményeket.



A férfiak 50 kilométeres versenyét, a legemberpróbálóbb számot le is rövidítették, hogy elkerüljék a feagyási sérüléseket. A versenyzőknek "csak" 30 kilométert kellett teljesíteniük, ám volt aki így sem úszta meg sérülés nélkül.



A finnek 28. helyen célba ért versenyzője, Remi Lindholm arra panaszkodott, hogy teljesen elfagyott a pénisze.



"Kitalálhatod, melyik testrészem fagyott meg a leginkább. Ez volt az egyik legrosszabb verseny, amelyen részt vettem. Csak a túlélésről szólt" - nyilatkozta. Lindholm hozzátette, hogy a verseny végeztével lassú melegítéssel próbált életet lehelni férfiasságába.



Amikor elkezdett felengedni, a fájdalom elviselhetetlen volt - mondta, hozzátéve, másodszor esett meg vele hasonló baleset, tavaly a finnországi Rukában hasonló incidens történt.

