Peking 2022

A doppingbotrány ellenére Valijeva vezet a női rövidprogram után

Doppingbotránya ellenére Kamila Valijeva áll az élen a női műkorcsolyázók keddi rövidprogramja után a pekingi téli olimpián.



A 15 éves sportoló elbírta a körülmények miatt rá nehezedő nyomást, mert bár a háromfordulatos Axelt elrontotta, óriásit mentve nem esett el, a programja további részét pedig hibátlanul teljesítette, így 82,16 pontjával a legjobb lett.



A januárban Európa-bajnok orosz műkorcsolyázó világbajnok honfitársát, Anna Scserbakovát előzi meg közel két ponttal, de a harmadik japán Szakamoto Kaori hátránya sem éri el a hárompontos különbséget.



Valijeváról egy hete derült ki, hogy egy december végén adott doppingmintájának vizsgálata pozitív eredménnyel zárult. Ezért a pekingi csapatverseny érmeit nem adták át - az oroszok megnyerték a viadalt -, s egészen hétfőig kérdéses volt, hogy folytathatja-e szereplését a játékokon. Az Orosz Olimpiai Bizottság az ilyenkor automatikus előzetes eltiltást felfüggesztette, ám döntését a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) és a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) is megtámadta a nemzetközi Sportdöntőbíróságnál (CAS), mely ugyanakkor hétfőn helybenhagyta a határozatot. A bíróság magát a doppingesetet még nem vizsgálta.



A CAS döntését követően a NOB közölte, hogy azokban a számokban, amelyekben Valijeva szerepel, az ügyének teljes lezárása után lesz majd éremosztás.



A csapatversenyben a friss Európa-bajnok Valijeva szenzációsan korcsolyázott, a nők közül először ugrott négyfordulatost olimpián, rögtön kétszer is, s ugyan harmadjára elesett, de így is élen végzett a mezőnyében, így nagy szerepe volt abban, hogy az orosz csapat az első helyen zárt, megelőzve az Egyesült Államok és Japán válogatottját.



A Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) pénteken jelentette be, hogy Valijeva mintájában a doppingszerek közé tartozó trimetazidinre bukkantak. Ezt a szert a szívizom kezelésére szokták alkalmazni, egészséges ember szervezetében pedig javítja a vér oxigénellátását.



A kűrt csütörtökön - magyar idő szerint 11.10-től - rendezik, Valijeva szereplése miatt a megszokott 24 helyett 25 versenyzővel.



Eredmények:



Műkorcsolya, nők, állás a női rövidprogram után:

1. Kamila Valijeva (Orosz Olimpiai Bizottság) 82,16 pont

2. Anna Scserbakova (Orosz Olimpiai Bizottság) 80,20

3. Szakamoto Kaori (Japán) 79,84