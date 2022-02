Olimpia

Peking 2022 - A két Liu döntőbe jutott 1500 méteren

Liu Shaolin Sándor és testvére, Liu Shaoang az A döntőbe, Kruger John-Henry pedig a B döntőbe jutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres elődöntőjéből a pekingi téli olimpia szerdai versenynapján.

A 21 indulót három futamba sorolták, mindegyikből az első és második helyezett, valamint a leggyorsabb harmadik jutott a fináléba, míg az utánuk következő legjobb hét a B döntőbe.



A szervezők ígéretéhez híven most a korábbinál több nézőt, közel 2000-et engedtek be a Fővárosi Fedett Stadionba, ahol így jó hangulat várta a szereplőket.



A magyarok közül ismét a vegyesváltóval szombaton bronzérmes, 1000 méteren a döntőben kizárt, Liu Shaolin kezdett - immár friss olimpiai csúcstartóként -, most a világbajnoki második, olimpiai bronzérmes, vk-hatodik kanadai Pascal Dion, az orosz Gyenyisz Ajrapetjan, az izraeli Vladislav Bykanov, a dél-koreai Li Dzsune Szeo, a holland Sven Roes és a belga Stijn Desmet volt vele egy csoportban.



Liu Shaolin rövid ideig élen haladt, majd fokozatosan csúszott vissza, és amikor ismét előre akart törni, úgy tűnt, szabálytalanul vágott Dion elé. Videózás következett, de a zsűri szerint nem történt szabálytalanság, így a másodikként célba érő magyar a döntőbe került 2:10.685 perces idejével.



Következett a világkupában 17. Krueger, aki amerikai színekben négy éve 1000 méteren ezüstérmes volt, két napja viszont a negyeddöntőből kizárták és 14. lett. A négy éve ezüstérmes holland Sjinkie Knegt, a japán Josinaga Kazuki, a világbajnok és olimpiai második dél-koreai Hvang Te Hon, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok, vk-második orosz Szemjon Jelisztratov, a vb-negyedik kanadai Steven Dubois és a lett Rinis Berzins jutott neki ellenfélül. Krueger bátor versenyzéssel az utolsó helyről feljött a második helyre, majd a harmadikra csúszott vissza, amikor a lökdösődésben ütemet veszített Knegt miatt, így hatodiknak csúszott be 2:18.70 perccel. A zsűri döntése alapján Krueger a kisdöntőbe került, a holland pedig a kizárás sorsára jutott.



Az 1000 méteren és a vegyesváltóval bronzérmes Liu Shaoang megint összekerült a két napja vitatott körülmények között aranyérmes kínai Zsen Ce-vejjel. Rajtuk kívül még sportág nagy öregje, az olimpiai és világbajnok kanadai Charles Hamelin, a kazah Adil Galiahmetov, a dél-koreai Park Dzsang Hjuk, az olasz Yuri Confortola és a brit Farrell Treacy lépett jégre az utolsó futamban.



A magyar versenyző rövid ideig a mezőny hátsó felében haladt, majd kicsúszások miatt hirtelen a harmadik helyen találta magát. Aztán ritmust váltott, élre állt, és nem engedte ki kezéből a futamgyőzelmet. Szabálytalanságok miatt Zsent és Comfortolát kizárták, három másik versenyzőt pedig döntőbe juttattak, így ott összesen tíz gyorskorcsolyázó küzd majd az érmekért, köztük a Liu fivérekkel.