Horrorisztikus esés Pekingben - mozdulatlanul feküdt a pályán a japán snowboardos

Rina Yoshika japán snowboardos az olimpia előtti edzésen szenvedett sérüléseket, amikor csütörtökön a Genting Snow Parkban a slopestyle pályán súlyosan elesett.



A 23 éves versenyző mozdulatlanul feküdt a pályán, ahol az egyik ugrása közben zuhant le.



Az egészségügyi személyzet a segítségére sietett, de több mint 20 percbe telt, mire a sztárt hordágyon elszállították a helyszínről.



Yoshika a leírások szerint felsírt a fájdalomtól, amikor az egészségügyi személyzet megpróbálta megmozdítani.



A japán csapat képviselője elmondta, hogy a sportolót mentőautóval szállították kórházba, hozzátéve azonban, hogy ez elővigyázatossági intézkedés volt, és egyelőre nem erősítették meg, hogy a sérülései súlyosak-e.

Japanese snowboarder Rina Yoshika suffered a heavy fall in training on the slopestyle course at the Genting Snow Park on Thursday and was taken away in an ambulance, a Team Japan spokesperson said. https://t.co/9xNaZ8vqku