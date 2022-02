Olimpia

Peking 2022 - Szigorú és hatékony a buborékrendszer

A koronavírus-járvány elleni intézkedések miatt nyoma sincs a megszokott olimpiai hangulatnak Pekingben, szinte mindenhol csak a hivatalos személyek, újságírók és sportolók láthatók maszkban, tisztes távolságot tartva egymástól. 2022.02.02 09:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Normális esetben szurkolói tömegek vonulnak egyik helyszínről a másikra, tömve vannak a csarnokok, most viszont nézőket nem engednek be, csak meghívottakat.



A külföldről érkezők, valamint a helybéli olimpiai alkalmazottak úgynevezett buborékrendszerben közlekedhetnek. Már a Pekingbe elutazás előtt, valamint érkezéskor is fel kell mutatni az oltottsági igazolásokat és a friss negatív koronavírusteszt-eredményeket, ezen kívül naponta kell feltölteni az egészségügyi adatokat és átesni PCR-teszten a szállodában. A helyi munkások hófehér védőruhában, maszkban, védőszemüvegben dolgoznak.



A helyszínek között csak olimpiai járművel lehet közlekedni, sétálva nem, hiába van például nagyon közel, néhány száz méterre egymáshoz két csarnok, akkor sem. Várni kell a menetrend szerint járó buszokra. A szállodát sem szabad elhagyni, csak a parkolóban található tesztelő állomásra lehet kimenni.



Minden helyet kerítéssel vettek körül: van a biztonság miatt szöges kerítés, és van egy másik, ami csak a buborékrendszer határát jelzi. Ennek megsértése szigorú büntetést, karanténkötelezettséget, pénzbüntetést vonhat maga után, akár az akkreditációt is elvehetik.



Mivel a versenyzők és újságírók nem érintkeznek a "külvilággal", ezért tulajdonképpen nincs is szükség biztonsági ellenőrzésre, ez már a szállodai kilépéskor megtörténik. Utána fel kell szállni az olimpiai buszra, és sehol nem nézik át a csomagokat, mert mindenki benn marad a buborékban. A nyakba akasztott akkreditációs kártyát már pár méterről leolvassa a biztonsági kamera és kinyílnak az ajtók. Nem nagyon fordul elő torlódás vagy sorban állás sem a kapuknál.



A maszkot csak étkezéshez lehet levenni. A médiaközpontban vannak olyan éttermek, ahol robotok készítik el az ételt, és az asztalokhoz távirányítással, a mennyezetről belógatva küldik ki a vendégnek.



Minden asztalon üvegfal választja el az egymástól a 1,5-2 méterre ülőket, és munka közben is viselni kell a maszkokat. A vegyes zónában is tartani kell a kollegáktól és a sportolóktól a közel kétméteres távolságot.