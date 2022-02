Olimpia

Peking 2022 - Kedden újabb 32 koronavírusos eset

Kedden 32 akkreditált személy adott pozitív koronavírus-tesztet a pénteken kezdődő pekingi olimpia helyszínén - jelentették be szerdán reggel a szervezők.



A kínai fővárosba érkezőket már a repülőtéren tesztelik, majd minden nap legalább egy PCR-teszten át kell esni, csak akkor hagyható el a szállás. Aki pozitív mintát ad, azt a teszteredmény után hamar még egyszer ellenőrzik. Ha az a teszt is pozitív, akkor karantén vár rá, ha pedig negatív, akkor következhet a harmadik PCR-teszt is, és ettől függ, hogy elkülönítik-e a többiektől vagy mehet a buborékrendszerbe.



Az elmúlt hat napban 175 hivatalos személy produkált pozitív Covid-tesztet.